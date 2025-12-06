Feyenoord şi-a distrus adversara înaintea duelului cu FCSB! Gigi Becali a anunţat ce echipă va folosi în Europa League

ADVERTISEMENT

FCSB are dificultăți enorme în a lega victorii în competiția internă, în timp ce în competițiile europene are patru înfrângeri consecutive. La ora la care campioana României scotea o remiză albă chinuită împotriva lui Dinamo, Feyenoord conducea cu 4-0 la pauză în meciul cu Zwolle, iar Gigi Becali a anunțat cum va proceda în meciul cu olandezii de la București.

Atenție FCSB! Feyenoord este în mare formă înaintea meciului din Europa League

Toată lumea a așteptat „Eternul Derby” de sâmbătă seară, însă prestația celor două echipe a fost dezamăgitoare. Partida a fost lipsită de faze de poartă, iar FCSB a pierdut două puncte importante în lupta pentru calificarea în play-off.

Exact în timpul în care FCSB tremura la bara lui Gnahore, Feyenoord celebra victoria încă de la pauză în meciul cu Zwolle, din Eredivisie. Viitoarea adversară a lui FCSB din Europa League conducea cu 4-0 la pauză, iar imediat după reluarea partidei a mai marcat un gol, ducând scorul la 5-0 în minutul 55. Scorul final a fost 6-1, iar cu această victorie Feyenoord Rotterdam face 34 de puncte și pare singura echipă care se poate lupta cu PSV, echipă la care evoluează Dennis Man, pentru titlul de campioană a Olandei. Formația din Eindhoven ocupă prima poziție, cu 40 de puncte, în timp ce fosta echipă a lui Arne Slot este pe locul secund.

Ce echipă va folosi Gigi Becali în meciul contra lui Feyenoord

FCSB are probleme mari în campionat și riscă să piardă play-off-ul dacă nu va reuși să obțină rezultate în ultima parte a sezonului regulat. Cu toate acestea, că va folosi cel mai bun prim „11” în fața olandezilor, deoarece a promis că nu își va bate joc de suporteri în meciurile pe care campioana României le va disputa pe teren propriu:

„Vom vedea cum va fi tratat meciul cu Feyenoord. Nu avem… nu sacrificăm meciul. Ne batem joc de fotbal? Jucăm cu cea mai bună echipă”, a declarat Gigi Becali, conform

Semnal de alarmă pentru campioana României! Atacantul olandezilor a înscris patru dintre cele cinci goluri

Feyenoord beneficiază de o formă extraordinară a atacantului său. Japonezul Ayase Ueda a fost adus pentru 9 milioane de euro de la Cercle Brugge și a avut prestații decente în primele două sezoane. Aflat în al treilea său an la Rotterdam, forma lui Ueda a explodat și a ajuns deja la cota 18 în campionat după doar 15 meciuri.

În meciul de acasă, contra lui Zwolle, Ueda și-a pus numele pe tabela de marcaj de patru ori și În Europa League, Ueda a punctat o singură dată, chiar în ultima partidă pierdută de Feyenoord în fața lui Celtic.