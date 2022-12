Fanii marocani au făcut haos pe toate meridianele. Nu au lipsit nici acum confruntările cu Poliția. Video

Maroc a produs marea surpriză a optimilor de finală la Cupa Mondială din Qatar. Și, după ce , a făcut același lucru cu un alt nume mare al continentului, . Un succes care, ca și în urmă cu câteva zile, a fost celebrat ”fierbinte” de fanii ”Leilor”, în stradă, pe toate meridianele.

Maroc a izbutit să țină-n șah Spania, timp de 120 de minute, iar apoi, inspirația lui Bono, și lipsa acesteia în cazul ibericilor, i-a dus pe africani, în premieră, în sferturile Cupei Mondiale. O performanță pe care au mai reușit-o anterior doar 3 echipe africane.

După ce și-au încurajat frenetic favoriții, pe arenă, firesc, fanii marocani au declanșat fiesta. La fața locului, în Doha, s-a cântat și s-a dansat.

Morocco fans celebrate a night to remember as they leave the stadium🎶

🤳

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC)