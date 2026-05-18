Oficial! Când se joacă FCSB – FC Botoșani, primul baraj de Conference League

FCSB – FC Botoșani este primul baraj pentru calificarea în preliminariile Conference League. LPF a stabilit data și ora la care va avea loc partida din Ghencea.

După ce s-a decernat trofeul Cupei României și cel al SuperLigii, fotbalul românesc mai are o singură necunoscută în ceea ce privește reprezentantele din următorul sezon al cupelor europene. U Craiova va juca în preliminariile Champions League, U Cluj în preliminariile Europa League, iar CFR Cluj în preliminariile Conference League.

Pentru ultimul loc în cea de-a treia competiție intercluburi se bat Dinamo, locul 4 în play-off, și primele două echipe cu licență de Europa din play-out, FCSB și FC Botoșani. Pentru a juca împotriva „câinilor”, fosta campioană și moldovenii trebuie să câștige meciul direct. LPF a stabilit că meciul , se va disputa duminică, 24 mai, de la ora 20:30.

Totodată, Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat și programul etapei cu numărul 10, ultima din play-off-ul SuperLigii. După ce Universitatea Craiova a câștigat titlul matematic în derby-ul cu U Cluj, absolut nicio partidă nu va mai avea miză în configurația finală a clasamentului: Prin urmare, meciurile din etapa a 10-a a play-off-ului se vor disputa după cum urmează:

CFR Cluj – FC Argeș, vineri, 22 mai, ora 20:30;

U Cluj – Dinamo, sâmbătă, 23 mai, ora 20:30;

Rapid – Universitatea Craiova, luni, 25 mai, ora 20:30.

Când se joacă marea finală a barajului pentru Conference League, Dinamo vs. FCSB sau FC Botoșani

Meciul care va decide ultima reprezentantă a României în cupele europene a fost mutat de pe 31 mai pe 29 mai. În baraj se vor întâlni o echipă din play-out, FCSB sau FC Botoșani, și ocupanta locului 4 din play-off, Dinamo București. Echipa din play-off va fi gazdă la marea finală pentru Conference League, astfel că duelul se va disputa pe stadionul „Arcul de Triumf”. Din păcate pentru iubitorii fotbalului, duelul nu va putea fi găzduit de cel mai mare stadion din România, deoarece Arena Națională e închisă pentru concertele din luna mai.