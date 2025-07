„Fierbe” Craiova după 1-2 cu Sarajevo! Mirel Rădoi, atac furibund la adresa jucătorilor și a conducerii: „Primele 20 de minute nu am fost la stadion. Ivan a plecat fără voia mea”

Universitatea Craiova a debutat cu stângul în turul 2 preliminar UEFA Conference League și . În ciuda faptului că jocul echipei a fost unul slab, oltenii mai păstrează șanse de calificarea în turul următor.

Mirel Rădoi șochează după FK Sarajevo – Universitatea Craiova 2-1: „Astea sunt problemele mari”

Cu un moral bun după victoria cu FC Argeș, Universitatea Craiova s-a lovit de realitate joi seară și a fost învinsă pe terenul celor de la FK Sarajevo, în turul 2 preliminar al Conference League.

Formația antrenată de a făcut un joc foarte slab în Bosnia, dar păstrează șanse reale de calificare, grație .

La finalul partidei, antrenorul Universității Craiova a avut un discurs șocant la adresa jucătorilor săi, dar , în ceea ce privește .

„Primele 20 de minute nu am fost la stadion, am rămas la hotel. Am pierdut multe mingi în prima repriză, în jumătatea de teren a adversarului. Știam că ne așteaptă o echipă cu un pressing sus. Trebuie să joci rapid ca să ieși din starea de pressing.

Din punct de vedere mental am luat contact cu realitatea meciurilor internaționale. Cumva spre final am intrat în jocul lor de luptă, cu multe mingi aruncate la întâmplare. Nu am fost lucizi și pentru mine astea sunt problemele mari, restul le putem regla. Dacă ne uităm după primele 18 minute, nu avem nicio șansă, dacă facem altceva, avem șanse mari să ne calificăm

Toată concentrarea va merge pe duelul cu Universitatea Cluj. Jucătorii au venit pe parcurs. Noi am discutat ceva ca și club. Sunt lucruri care se întâmplă în interior. Jucătorii dacă vin târziu în cantonament nu pot lucra mult tactic și fizic. Clubul decide dacă mai pleacă sau mai vine cineva”.

Mirel Rădoi: „Ivan a plecat fără voia mea”

„Eu am crezut că lucrurile le-am avut promise, dar ele s-au modificat pe parcurs. Ivan a plecat fără voia mea. E realitatea. Eu sunt antrenor, o să antrenez echipa, nu am nimic mai mult de spus. Sper să nu mai plece jucători care astăzi puteau să fie titulari. Sunt un antrenor, restul este strategia clubului.

Dacă vorbim de start la meci, la UTA era 2-0 pentru noi, acum a fost invers. Diferența din campionat față de cea din Europa este mare. Nu cred că doar începutul de meci a fost rău, mental noi am suferit mult, s-a văzut abordarea și limbajul corporal. Eu nu mă gândesc la plecare. Am avut cu staff-ul ofertă din Qatar, puteam să plec, dar nu a fost cazul. Când o să fie momentul, dar nu mi-a trecut prin gând”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.