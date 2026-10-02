Fierbe Hagi! Emanuel Roșu dezvăluie din Polonia trăirile selecționerului României înainte de duelul cu Lewandovski

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După eșecurile cu Suedia (1-2) și Bosnia & Herțegovina (2-4), România caută să spargă gheața în Liga B din Nations League, la Varșovia. În fața „tricolorilor” va sta Polonia. Este un duel între codașele Grupei B4. România e ultima, cu zero puncte, în timp gazdele au 1 punct. Din Varșovia, jurnalistul FANATIK Emanuel Roșu a venit cu informații extrem de interesante despre starea de spirit a „tricolorilor” și, mai ales, a lui Gică Hagi (61 de ani) înainte de duelul cu super-starul Robert Lewandovski.

Ce ar putea pregăti Hagi pentru meciul cu Polonia. Emanuel Roșu: ”Așteptăm să vedem o echipă care să fie cât mai aproape de un product finit al momentului”

Vineri, 2 octombrie 2026, de la ora 21:45, arena PGE Narodowy din Varșovia găzduiește meciul Polonia – România, din etapa a 3-a a Ligii Națiunilor, Grupa B4. Fără niciun punct după duelurile cu Suedia și Bosnia & Herțegovina, echipa antrenată de Gică Hagi (61 de ani) are o nouă misiune extrem de dificilă, împotriva unei naționale care pleacă favorită clară pe hârtie.

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O echipă a site-ului , condusă de reputatul jurnalist Emanuel Roșu, care se află de miercuri la Varșovia, a venit, în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, cu cele mai noi informații despre acest meci extrem de important. Cu Bosnia & Herțegovina, „Regele” a riscat, a experimentat și a pierdut clar partida. De această dată, în Polonia nu mai este loc de permutări de acest gen.

”(n.r. Ce se așteaptă diseară de la partida de la Varșovia?) Așteptăm să vedem o echipă care să fie cât mai aproape de un product finit al momentului pentru naționala României. (…) Gică Hagi a tot a repetat în ultimele apariții publice, la conferința de după meciul cu Bosnia, cât și aseară, la Varșovia, faptul că a greșit, dar fără să detalieze. Eu cred că prima și cea mai importantă greșeală a lui a fost legată de așteptările pe care le avea el de la jucători.

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Pentru că vedem că același scenariu a fost trăit și de alți selecționeri. De la Daum încoace am tot auzit replica asta cu jucătorii care sunt o necunoscută pentru antrenori. El i-a văzut, a avut luna iunie, a avut și meciurile astea două (n.r. cu Suedia și Bosnia) și acum eu cel puțin mă aștept să văd un produs cât mai aproape de ceea ce poate în mod real naționala României să ofere”, a spus Emanuel Roșu.

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Presiune uriașă pe ambele naționale înainte de meciul de la Varșovia: ”Am văzut multe fețe triste”

Dacă ne uităm pe clasamentul Ligii B din Nations League vedem faptul că duelul Polonia – România reprezintă înfruntarea codașelor Grupei 4. Naționalele antrenate de Jan Urban (64 de ani) și Gică Hagi (61 de ani) nu au bătut încă pe nimeni în această competiție. Este lesne de anticipat presiunea existentă la ambele naționale. Emanuel Roșu a punctat acest aspect în intervenția sa de la FANATIK SUPERLIGA. În plus, acesta a ținut să evidențieze faptul că a văzut multe „fețe triste”.

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”Este și un adversar serios (n.r. Polonia), într-adevăr, dar un adversar cu mari probleme de joc și de rezultate. E mare presiune și pe selecționerul lor, dar sperăm că vom vedea o echipă națională care să lupte și să vină și cu un rezultat, pentru că de asta avem nevoie. Am văzut multe fețe triste, multe fețe mai triste decât după meciul cu Bosnia. Multă tensiune, multă tensiune și în jurul lui Hagi. E clar că, știindu-l pe Hagi, nu e cel mai confortabil om de lângă tine în momentul în care nu are rezultatele pe care și le dorește”, a spus jurnalistul.

Emanuel Roșu mai adaugă faptul că arena PGE Narodowy din Varșovia, cu o capacitate de peste 58.000 de locuri, . Fanii gazdelor se înghesuie la meci din mai multe motive. Unul ar fi acela de a-l vedea la lucru pe legendarul Robert Lewandowski (38 de ani), aflat la ultimele sale meciuri pentru prima reprezentativă.

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”Stadionul cred că va fi aproape plin. Îmi spuneau jurnaliștii polonezi că entuziasmul fanilor e mare. Faptul că se joacă vineri va ajuta foarte mult, pentru că vin oameni din toate colțurile Poloniei la partida din această seară. Dar și pentru ei, la fel ca și pentru noi, e un mare test. E și o mare sărbătoare, pentru că ei folosesc perioada asta pentru a-l sărbători pe Lewandowski. E la ultimele apariții pentru naționala Poloniei.

Avem, iată, toate ingredientele unui meci cu rețetă, un meci în care vrem să vedem fotbal, până la urmă. Vrem să vedem că naționala României luptă și că recuperează cât mai mult din spiritul pe care l-a avut în campania pentru Euro 2024 și la turneul final din Germania până la urmă”, a mai spus Emi Roșu.

Care este starea de spirit a selecționerului României, Gică Hagi, înainte de duelul cu Lewandovski

Gică Hagi a fost extrem de afectat la finalul meciului pierdut de România, pe Arena Națională, scor 2-4, cu Bosnia. A mers într-atât de departe încât a adus în discuție și o posibilă despărțire de „tricolori”. Zilele care au urmat eșecului din Capitală i-au schimbat radical starea de spirit „Regelui”. Acum, acesta pare că a îngropat definitiv orice gând al unei „despărțiri”.

”La conferința României nimeni nu l-a întrebat pe Hagi dacă a revenit sau dacă a decis ceva în legătură cu continuarea sa. Întrebat de presiunea de pe umerii săi, Gică Hagi a spus ‘Eu sunt la început’. Adică a fost un discurs radical diferit de cel pe care l-a avut după meciul cu Bosnia, când practic a venit cu mandatul pe masă.

(…) Acum n-a mai lăsat nimic sub semnul întrebării. E clar că el nu vede campania din Nations League ca pe un punct final al acestui mandat, indiferent de rezultate. Cel puțin în momentul ăsta cred că așa gândește și cred că e convins că va avea o altă echipă diseară față de ceea ce am văzut până acum, chiar și în Suedia, pentru că nici în Suedia n-a fost o apariție extraordinară a echipei naționale. Într-adevăr, rezultatul n-a fost dezastruos, dar e clar că și la nivel de rezultat, și la nivel de joc, acolo am avut probleme destul de mari”, a spus trimisul FANATIK.

Starea de spirit a selecționerului este una total schimbată înainte de meciul din Polonia. După eșecul cu Bosnia, „Regele” părea dărâmat din cauza strategiei sale dezastruoase. În Polonia, tehnicianul României a părut mult mai destins. ”(n.r. A fost vizibilă transformarea lui Hagi de la seara cu Bosnia la pre-seara cu Polonia) Da. El a început conferința de presă cam pe același ton. A vorbit din nou de responsabilitatea pe care o are. Pe parcurs s-a destins, a și făcut glume, a zâmbit. Iar răspunsul legat de continuarea lui pe banca României nu cred că a lăsat loc de niciun dubiu. A fost întrebat și de sacrificarea acestei campanii de Nations League. A spus că ‘am vorbit înainte de 12 puncte și uite că m-am făcut de râs. Nu trebuia să vorbesc’”, mai spune Emanuel Roșu.

În ceea ce-i privește pe elevii lui Gică Hagi, aceștia au fost destul de zgârciți cu publicul. Doar Otto Hindrich și Nicolae Stanciu au interacționat puțin cu fanii. În rest, după coborârea din autocar, ”tricolorii” au preferat să se îndrepte direct către camerele hotelului din Varșovia unde sunt cazați.

Cât de important este Robert Lewandowski pentru fotbalul polonez

din jurul meciului cu România. Fostul star de la Bayern și Barcelona este un veritabil idol pentru polonezi. În toate magazinele se găsesc tricouri mai mari sau mai mici cu legendarul atacant.

”Fiecare magazin de suveniruri are tricouri mai mici sau mai mari cu Lewandowski, ceea ce pe mine m-a surprins foarte tare. Căutam, în drum spre stadion, cu privirea în stânga, în dreapta, să văd cum se raportează ei la partea asta turistică a lucrurilor și fiecare magazin de suveniruri are tricoul lui Lewandowski.

Toate persoanele cu care am vorbit, toți îmi spuneau despre cât de important generațional este Robert Lewandowski pentru ei. Va fi o mare o mare problemă în momentul în care el va renunța la echipa națională, pentru că va trebui să predea cuiva coroana și cred că acolo va fi marea problemă. În momentul în care predai coroana trebuie să fie și cineva care s-o preia”, a povestit Emanuel Roșu.