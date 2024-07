Fanii „alb-albaștrilor” se pregătesc să ia cu asalt stadionul „Ion Oblemenco” la „revanșa” cu Maribor, care se va juca joi, de la ora 20:00. Oficialii Universității Craiova o să deschidă și Peluza Sud la partida din turul 2 Conference League.

Fierbe Oltenia! Câte pachete de bilete s-au vândut cu o zi înainte de Universitatea Craiova – Maribor. Se deschide și Peluza Sud

Arena „Ion Oblemenco” găzduiește din nou o seară europeană a Universității Craiova, după un an de absență al „alb-albaștrilor în competițiile organizate de UEFA. Fanii „juveților” au luat cu asalt casele de bilete pentru a fi lângă elevii lui Costel Gâlcă la ora confruntării.

a scos la vânzare bilete la pachet pentru partidele cu Maribor și Petrolul Ploiești. FANATIK a aflat în exclusivitate că aproximativ 6.000 de suporteri și-au asigurat un loc pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Oferta Universității Craiova a fost valabilă până astăzi, tichetele fiind disponibile doar individual după ora 10:00. Suporterii „alb-albaștrilor” care și-au cumpărat bilete la pachet pentru „dubla” cu Maribor și Petrolul Ploiești au ieșit în avantaj.

Prețul unui pachet la Peluza Nord era de 40 de lei, iar acum tichetele costă 30 de lei cu Maribor și 20 de lei la partida cu Petrolul Ploiești în SuperLiga. Oferta Universității Craiova a fost una bună și pentru suporterii care au decis să meargă la tribuna a doua.

Pachetul oferit de Universitatea Craiova la tribuna a doua costa 60 de lei, iar două bilete individuale la „dubla” oltenilor se ridică la prețul de 90 de lei. Tichetul la meciul cu Maribor se poate achiziționa în schimbul sumei de 50 de lei în schimb ce un bilet cu Petrolul costă 40 de lei.

Din informațiile FANATIK, Universitatea Craiova va deschide și Peluza Sud la partida cu Maribor din Conference League. Un bilet în sectorul respectiv al stadionului „Ion Oblemenco” o să îi coste pe fanii „alb-albaștrilor” 40 de lei.

Propunerea-șoc care ar umple stadionul la Universitatea Craiova – Maribor! Reacția lui Mihai Rotaru

Horia Ivanovici l-a sfătuit pe Mihai Rotaru să lase intrarea liberă pe stadionul Finanțatorul Universității Craiova a explicat de ce această propunere nu ar umple tribunele arenei din Cetatea Băniei.

„Nu este vorba de bani, este vorba de autorespectul suporterului. Sunt foarte mulți suporteri care ar refuza așa ceva. Suporterul nostru vine la stadion, cumpără abonament, își plătește biletul, nu este un suporter care așteaptă mila cuiva.

O să vină tot aceeași, vo rog să mă credeți pentru că am avut experiență în acest sens. Suporterul care ajută, cântă, strigă pe stadion este cel care are un profil clasic. Nu așteaptă nimic gratis, chiar suntem una dintre echipele care au un preț decent la tot ce înseamnă accesul pe stadion.

V-am explicat de ce nu este cazul, suporterul nostru este un suporter aparte. Am avut experiență în acest sens, sunt și alte echipe care merg pe alt principiu. Noi am tăiat la zero invitațiile, toate lojele sunt plătite, chiar avem o rețetă bună pentru acest sezon”, a declarat Mihai Rotaru.