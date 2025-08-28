Fierbe Oltenia! Universitatea Craiova, faţă în faţă cu istoria: “Este cel mai important meci din ultimii zeci de ani!” Câţi fani vor fi pe stadion

Ovidiu Costeșin, directorul general al Universității Craiova, Totodată, el seară.

Ovidiu Costeșin explică importanța meciului cu Bașakșehir: „Este cam pe acolo cu meciul de titlu cu CFR Cluj”

Înainte de meciul dintre Universitatea Craiova și Bașakșehir, Ovidiu Costeșin, directorul general al oltenilor, a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA. Oficialul craiovenilor a discutat despre importanța uriașă a partidei de joi seară și de interesul fanilor pentru acest meci:

„Probabil cel mai important meci din ultimele zeci de ani. A mai fost și acel meci de la Beer Sheva, dar miza parcă nu a fost atât de mare cum este astăzi. E cam pe acolo cu meciul de titlu cu CFR Cluj din 2020. Sunt chestiuni diferite. Titlul înseamnă un trofeu, iar la momentul ăsta sunt deja 34 de ani fără să câștigăm campionatul. Titlul înseamnă foarte mult pentru suporteri.

În calitate de suporter, titlul e mai important, dar, în calitate de oficial, e mai importantă calificarea în cupele europene pentru că intri, practic, în lumea bună, faci următorul pas.

Pentru calificarea în Conference League nu este o miză financiară atât de mare, dar expunerea oferită ar fi foarte importantă”, a explicat Ovidiu Costeșin, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Va fi „Ion Oblemenco” sold-out? Câte bilete mai sunt pentru Universitatea Craiova – Bașakșehir

Întrebat despre prezența oltenilor pe stadion pentru joi seară, Ovidiu Costeșin a dezvăluit că în jurul orei prânzului mai erau disponibile doar câteva sute de bilete, în timp ce în galeria turcă se vor prezenta aproximativ 30 de suporteri:

„Eu zic că stadionul va fi plin. Acum 5 minute, înainte de intrarea în direct, mai erau disponibile 454 de bilete pe inelul superior de la tribuna întâi, locuri nu prea grozave, dar singurele disponibile. Din partea turcilor vor fi doar 28 de suporteri, pe 1.900 de locuri”, a mai dezvăluit Ovidiu Costeșin la FANATIK SUPERLIGA.