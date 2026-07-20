Fiesta campionilor! Peste un milion de oameni au ieșit în stradă. Imagini incredibile din Madrid. Video

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E sărbătoare națională în Spania după cucerirea celui de-al doilea titlu mondial din istorie. „Furia Roja” a învins Argentina cu 1-0, duminică seară, în finala disputată pe MetLife Stadium din New Jersey, iar petrecerea începută imediat după fluierul final continuă și la o zi distanță. Luni, campionii mondiali au revenit la Madrid, unde sunt așteptați de peste un milion de suporteri.

Lamine Yamal, puștiul-minune al Spaniei, a ieșit din nou în evidență. De această dată nu pe terenul de fotbal, ci chiar la întâlnirea cu regele Felipe al VI-lea, care i-a primit pe campionii mondiali la Palatul Zarzuela. Vedeta Barcelonei a atras toate privirile după ce l-a salutat pe suveran într-un mod extrem de relaxat, deloc protocolar, afișând un zâmbet larg și o atitudine degajată, spre amuzamentul celor prezenți.

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În Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia și Bilbao, piețele și marile bulevarde au fost invadate de suporteri îmbrăcați în roșu și galben. Au fost aprinse torțe și artificii, s-au cântat imnuri și s-a dansat până în zori, iar imaginile cu sute de mii de oameni sărbătorind au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

Luni, în jurul prânzului, avionul care i-a adus pe campionii mondiali a aterizat pe aeroportul Barajas din Madrid. Delegația Spaniei a fost întâmpinată de sute de suporteri încă de la sosire, iar programul zilei este unul extrem de încărcat. Fotbaliștii au plecat mai întâi spre Palatul Zarzuela, unde au fost primiți de

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🇪🇸 Rodri and Luis de la Fuente raise the World Cup trophy as World Cup-winning Spain return home to a heroes' welcome, with a million jubilant supporters expected to greet them during an open-top bus parade from Moncloa to Cibeles square. — Roya News English (@RoyaNewsEnglish)

După întâlnirea cu familia regală, campionii mondiali au mers la Palatul Moncloa, unde au fost primiți de premierul Pedro Sánchez. Șeful Guvernului i-a felicitat încă din noaptea finalei și a descris succesul drept „un moment istoric pentru întreaga Spanie”.

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🏆🇪🇸 ¡LA FIESTA DE LOS CAMPEONES DEL MUNDO, EN DIRECTO! 🏆🇪🇸 🥳 Sigue en vivo el recorrido del autobús de España por las calles de Madrid con fiestón final y conciertos en Cibeles. — Diario AS (@diarioas)

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Punctul culminant al zilei va avea loc în centrul Madridului. Jucătorii vor urca într-un autocar descoperit și vor parcurge principalele bulevarde ale capitalei până la Plaza de Cibeles, locul tradițional al marilor sărbători din fotbalul spaniol. Acolo va fi amenajată o scenă pe care campionii vor prezenta trofeul în fața fanilor, iar atmosfera va fi întreținută de concerte și momente artistice.

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The Fans in Madrid are reacting to the goal from Spain in The World Cup — Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288)

Autoritățile estimează că peste un milion de persoane vor participa la festivități. Din acest motiv, au fost mobilizate mii de polițiști și importante efective ale serviciilor de intervenție, iar în centrul Madridului au fost impuse restricții de circulație și măsuri speciale de securitate. Se estimează că sărbătoarea va continua până târziu în noapte, într-o atmosferă cum Spania nu a mai trăit de la primul său titlu mondial.