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Fiesta campionilor! Peste un milion de oameni au ieșit în stradă. Imagini incredibile din Madrid. Video

Spania trăiește o sărbătoare fără precedent după câștigarea Cupei Mondiale. Peste un milion de suporteri au ieșit pe străzile Madridului pentru a-i întâmpina pe fotbaliști.
Alex Bodnariu
20.07.2026 | 19:23
Fiesta campionilor Peste un milion de oameni au iesit in strada Imagini incredibile din Madrid Video
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Spania nu mai doarme! Fiesta continuă după câștigarea Cupei Mondiale
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E sărbătoare națională în Spania după cucerirea celui de-al doilea titlu mondial din istorie. „Furia Roja” a învins Argentina cu 1-0, duminică seară, în finala disputată pe MetLife Stadium din New Jersey, iar petrecerea începută imediat după fluierul final continuă și la o zi distanță. Luni, campionii mondiali au revenit la Madrid, unde sunt așteptați de peste un milion de suporteri.

UPDATE: Lamine Yamal, gest neașteptat în fața regelui Spaniei

Lamine Yamal, puștiul-minune al Spaniei, a ieșit din nou în evidență. De această dată nu pe terenul de fotbal, ci chiar la întâlnirea cu regele Felipe al VI-lea, care i-a primit pe campionii mondiali la Palatul Zarzuela. Vedeta Barcelonei a atras toate privirile după ce l-a salutat pe suveran într-un mod extrem de relaxat, deloc protocolar, afișând un zâmbet larg și o atitudine degajată, spre amuzamentul celor prezenți.

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Lamine Yamal, gest neașteptat în fața regelui Spaniei
Lamine Yamal, gest neașteptat în fața regelui Spaniei

Spania nu mai doarme! Fiesta continuă după câștigarea Cupei Mondiale

Fiesta a început chiar din momentul în care Ferran Torres a marcat golul decisiv, în prelungiri. În Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia și Bilbao, piețele și marile bulevarde au fost invadate de suporteri îmbrăcați în roșu și galben. Au fost aprinse torțe și artificii, s-au cântat imnuri și s-a dansat până în zori, iar imaginile cu sute de mii de oameni sărbătorind au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

Luni, în jurul prânzului, avionul care i-a adus pe campionii mondiali a aterizat pe aeroportul Barajas din Madrid. Delegația Spaniei a fost întâmpinată de sute de suporteri încă de la sosire, iar programul zilei este unul extrem de încărcat. Fotbaliștii au plecat mai întâi spre Palatul Zarzuela, unde au fost primiți de regele Felipe al VI-lea și regina Letizia, doi dintre cei mai mari susținători ai naționalei, prezenți și la finala din Statele Unite.

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După întâlnirea cu familia regală, campionii mondiali au mers la Palatul Moncloa, unde au fost primiți de premierul Pedro Sánchez. Șeful Guvernului i-a felicitat încă din noaptea finalei și a descris succesul drept „un moment istoric pentru întreaga Spanie”.

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Un milion de fani au blocat Madridul! Imagini de senzație

Punctul culminant al zilei va avea loc în centrul Madridului. Jucătorii vor urca într-un autocar descoperit și vor parcurge principalele bulevarde ale capitalei până la Plaza de Cibeles, locul tradițional al marilor sărbători din fotbalul spaniol. Acolo va fi amenajată o scenă pe care campionii vor prezenta trofeul în fața fanilor, iar atmosfera va fi întreținută de concerte și momente artistice.

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Autoritățile estimează că peste un milion de persoane vor participa la festivități. Din acest motiv, au fost mobilizate mii de polițiști și importante efective ale serviciilor de intervenție, iar în centrul Madridului au fost impuse restricții de circulație și măsuri speciale de securitate. Se estimează că sărbătoarea va continua până târziu în noapte, într-o atmosferă cum Spania nu a mai trăit de la primul său titlu mondial.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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