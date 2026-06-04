Sport

FIFA a anunțat lista scurtă a arbitrelor pentru Campionatul Mondial! România are două reprezentante din totalul de 13

FIFA a anunțat cum arată lista scurtă a arbitrelor pentru Campionatul Mondial. România va avea două reprezentante la turneul final de fotbal feminin.
Iulian Stoica
04.06.2026 | 08:40
FIFA a anuntat lista scurta a arbitrelor pentru Campionatul Mondial Romania are doua reprezentante din totalul de 13
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FIFA a anunțat lista scurtă a arbitrelor pentru Campionatul Mondial! România are două reprezentante din totalul de 13. Foto: FIFA
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Campionatul Mondial de Fotbal Feminin va avea loc în 2027, iar turneul final se va disputa în Brazilia, între 24 iunie și 25 iulie. Cu mai bine de un an până la startul competiției, FIFA a anunțat ce arbitre se vor ocupa de corectitudinea din teren, iar România va avea nu mai puțin de trei reprezentante.

FIFA a anunțat lista scurtă a arbitrelor pentru Campionatul Mondial

Continentul european propune nu mai puțin de 13 reprezentante pentru turneul final din Brazilia. Printre arbitre se numără și două românce, iar aici este vorba despre Iuliana Demetrescu și de Ionela Alina Peşu. Prezența este una importantă, în contextul în care FIFA a nominalizat 13 prezențe feminine.

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Lista propusă de FIFA arată astfel: Hristiyana Guteva (Bulgaria), Ivana Martinčić (Croația), Abigail Byrne (Anglia), Marta Huerta De Aza (Spania) Olatz Rivera Olmedo (Spania) Maria Sole Ferrieri Caputi (Italia), Silvia Gasperotti (Italia), Stéphanie Frappart (Franța), Ivana Projkovska (Macedonia de Nord),  Ionela Alina Peşu (România), Iuliana Elena Demetrescu (România), Jelena Cvetković (Serbia) și Tess Olofsson (Suedia).

Prestația arbitrelor va fi analizată de către FIFA în următoarele luni, iar lista finală va fi anunțată în primăvara anului viitor. Este un moment de referință pentru arbitrajul românesc, în ultimii ani fiind delegați mai mulți „centrali” la competițiile importante de pe continent, Istvan Kovacs fiind exemplul perfect.

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Iuliana Demetrescu, delegată pentru finala Champions League

Germanul Daniel Siebert, considerat unul dintre cei mai valoroși cavaleri ai fluierului de pe continent, a fost desemnat să împartă dreptatea în finala Ligii Campionilor. Acesta a arbitrat recent și o semifinală în aceeași competiție, consolidându-și statutul în fața forului european. În ceea ce privește finala Europa League, UEFA a apelat la serviciile francezului Francois Letexier, în timp ce ultimul act din Conference League i-a fost încredințat italianului Maurizio Mariani. Toți cei trei oficiali aparțin categoriei de elită și au fost delegați constant la meciurile de top din acest sezon.

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Arbitrajul românesc a avut o reprezentantă de seamă în finala UEFA Women’s Champions League, unde Iuliana Demetrescu a îndeplinit rolul de al patrulea oficial. Această delegare reflectă progresul constant al arbitrilor din România pe plan internațional și respectul de care aceștia se bucură în ochii UEFA. Trofeul suprem a fost disputat de FC Barcelona și Olympique Lyon, gruparea catalană impunându-se categoric cu scorul de 4-0.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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