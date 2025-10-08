Sport

FIFA a decis! Ce fotbalist va fi la World Cup 2026, în situația lui Gică Hagi de la Mondialul din 1990

Vești proaste pentru echipa națională a Argentinei înaintea Cupei Mondiale din 2026, campioana mondială urmând a fi nevoită să se descurce fără un fotbalist important
Catalin Oprea
08.10.2025 | 22:52
FIFA a decis Ce fotbalist va fi la World Cup 2026 in situatia lui Gica Hagi de la Mondialul din 1990
SPECIAL FANATIK
Gică Hagi și Maradona au fost adversari la CM 1990 FOTO facebook/gheorghe hagi

Nicolás Otamendi a fost eliminat în ultimul meci din calificări, cu Ecuador, și nu va fi prezent la debutul la Cupa Mondială al deținătoarei trofeului. Suspendarea pentru meci a fost confirmată de FIFA.

Otamendi ratează debutul la Cupa Mondială din 2026

În raportul disciplinar publicat de FIFA în care au fost detaliate suspendările jucătorilor și federațiilor care au participat la calificările pentru Cupa Mondială din 2026, se confirmă penalizarea cu un meci pe tușă a lui Otamendi.

În plus, AFA a fost amendată cu 5.000 de franci elvețieni (aproximativ 6.300 de dolari). Oficialii argentinieni sperau ca fundașul lui Benfica să-și ispășească suspendarea într-un posibil meci împotriva Spaniei, în Finalissima – un duel încă neconfirmat, dar care s-ar putea juca în martie 2026.

Doar că, sancțiunea este sub regulamentul FIFA, iar Finalissima e un posibil meci organizat de CONMEBOL și UEFA. El poate opune campioana Europei, Spania, celei a Americii de Sud, Argentina.

Hagi n-a jucat cu URSS în 1990

Au existat deja precedente care au întărit suspendarea fundașului argentinian. Unul dintre ele este cel al lui Gică Hagi. Regele a primit cartonaș roșu cu Danemarca, în noiembrie 1989, și a fost suspendat în meciul cu URSS, de la CM 1990.

Ulterior, fotbaliști precum Freddy Guarín (Columbia), Sosha Makan (Iran), Mario Mandzukic și Josip Sumini (Croația) au fost suspendați în primele meciuri de la turneel finașe, după ce au primit cartonașe roșii în calificări.

Otamendi, care are 37 de ani și 128 de selecții pentru Argentina, a confirmat deja că următoarea Cupă Mondială va fi ultima sa acțiune echipa națională. Antrenorul Lionel Scaloni s-a referit și el la situație într-o conferință de presă.

otamendi argentina suspendare cartomas rosu
Nicolas Otamendi va lipsi in primul meci al Argentinei de la Cupa Mondiala FOTO X

Argentina întâlnește Venezuela și Puerto Rico

“Este păcat pentru Ota, știam riscul de a nu juca primul meci al Cupei Mondiale”, a spus selecționerul campioanei mondiale. Cu toate acestea, el l-a chemat la națională pentru meciuri amicale cu Venezuela și Puerto Rico, programate luna aceasta în SUA.

Albiceleste va juca două amicale în zilele următoare. Vineri, 10 octombrie, vor înfrunta Venezuela, pe Hard Rock Stadium, din Miami. Ulterior, luni, 13 octombrie, vor înfrunta Puerto Rico, pe Soldier Field, din Chicago.

Mai târziu, în noiembrie, echipa campioană mondială ar trebui să călătorească la Luanda (Angola) și apoi la Kerala (India), în fereastra FIFA dintre 10 și 18 a acelei luni.

Tragerea la sorți a grupelor CM 2026 e programată pe 5 decembrie

Argentina este printre cele 18 echipe sigure de prezența la turneul final. Alături de ea au mai obținut biletele SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Maroc și Tunisia.

Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale va avea loc pe 5 decembrie. Turneul final, care pentru prima dată va avea 48 de echipe și 104 meciuri, va începe pe 11 iunie pe stadionul Azteca din Mexico City și se va încheia pe 19 iulie la New York.

