FIFA a exclus naţionala din toate competiţiile, dar e mai sus ca România în clasamentul mondial! De când n-a mai jucat un meci oficial

De la începutul războiului din Ucraina din 2022, UEFA şi FIFA au suspendat Rusia din toate competiţiile oficiale. Deşi nu au mai jucat un meci oficial de patru ani, .

România, sub Rusia în clasamentul FIFA!

Rusia a urcat în această lună patru locuri în clasamentul FIFA şi ocupă în acest moment locul 29. Cu toate că figurează şi stă foarte bine în această ierarhie, echipa antrenată de Valeri Karpin nu are voie să participe în preliminariile de Euro sau Mondial.

Naţionala rusă este mai sus decât România în ierarhia FIFA. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu au urcat tot patru locuri, graţie victoriilor cu Austria şi Moldova, fiind pe locul 47, dar departe de Rusia în clasament.

Motivul pentru care Rusia este în urcare în clasamentul mondial

Chiar dacă nu joacă în competiţiile UEFA sau FIFA, naţionala Rusiei joacă meciuri amicale, fiind neînvinsă de când echipa a primit interdicţia de a evolua în meciurile oficiale. Sunt 22 de meciuri fără eşec, cu 15 victorii şi 7 remize.

Seria a început pe 24 septembrie 2022 cu victoria împotriva Kirgyizstanului, scor 2-1, şi continuă. În ultima pauză internaţională, Rusia a învins cu 2-1 Iran şi cu 3-0 Bolivia, pe 10 şi 14 octombrie 2025.

Seria fără eşec a Rusiei de la suspendarea din toate competiţiile:

24.09.2022: Kirgizstan – Rusia 1-2

17.11.2022: Tadjikistan – Rusia 0-0

20.11.2022: Uzbekistan – Rusia 0-0

23.03.2023: Iran – Rusia 1-1

26.03.2023: Rusia – Irak 2-0

12.09.2023: Qatar – Rusia 1-1

12.10.2023: Rusia – Camerun 1-0

16.10.2023: Rusia – Kenya 2-2

20.11.2023: Rusia – Cuba 8-0

21.03.2024: Rusia – Serbia 4-0

07.06.2024: Belarus – Rusia 0-4

05.09.2024: Vietnam – Rusia 0-3

15.11.2024: Rusia – Brunei 11-0

19.11.2024: Rusia – Siria 4-0

19.03.2025: Rusia – Grenada 5-0

25.03.2025: Rusia – Zambia 5-0

06.06.2025: Rusia – Nigeria 1-1

10.06.2025: Belarus – Rusia 1-4

04.09:2025: Rusia – Iordania 0-0

07.09.2025: Qatar – Rusia 1-4

10.10.2025: Rusia – Iran 2-1

14.10.2025: Rusia – Bolivia 3-0

Rusia a pierdut ultimul meci oficial în noiembrie 2021

Ultimul meci oficial disputat de Rusia a fost în noiembrie 2021, în ultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din Qatar. Ruşii au pierdut cu 0-1 în faţa Croaţiei, echipă care avea câştige grupa graţie acestui succes.

Croaţia a ajuns până în semifinalele turneului final. Rusia trebuia să joace la barajul pentru Mondialul din Qatar, dar meciurile au avut loc în martie 2022, după ce a intervenit suspendarea, astfel că Polonia a obţinut o victorie la „masa verde”.

Când va fi reprimită Rusia în competiţiile FIFA şi UEFA! Gianni Infantino speră ca suspendarea să fie ridicată „în curând”

S-a discutat în congresele UEFA şi FIFA reprimirea Rusiei în competiţiile oficiale. , care speră ca suspendarea să fie ridicată „în curând”:

„În timp ce au loc discuţiile pentru pace cu Ucraina, sper că vom putea trece în curând la pagina următoare, să readucem și Rusia în peisajul fotbalistic, deoarece asta ar însemna că totul este rezolvat”.

Ca Rusia să fie admisă în competiţiile oficiale, trebuie să existe o decizie majoritară în Comitetul Executiv al UEFA. Preşedintele Aleksandr Ceferin a declarat: „După cum am mai spus de multe ori, când războiul se va opri, Rusia va fi readmisă”.

Spania conduce clasamentul FIFA! Feroe, cel mai mare salt

La vârf în clasamentul FIFA se află Spania. Campioana europeană are un parcurs perfect în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 cu un golaveraj incredibil după primele patru meciuri: 15-0.

Argentina şi Franţa, finalistele de la Mondialul din Qatar sunt pe locurile doi şi trei. Anglia, Portugalia, Brazilia, Belgia, Italia şi Germania completează primele 10 locuri. Cel mai mare salt în ierarhie a avut-o naţionala Insulelor Feroe, care a urcat nouă locuri, de pe 136 până pe 127.

Insularii au avut o prestaţie fabuloasă în meciurile din octombrie: 4-0 cu Muntenegru şi 2-1 cu Cehia. Cu aceste succese, Insulele Feroe sunt în cursa pentru un loc de baraj la Campionatul Mondial.