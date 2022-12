FIFA a închiriat cel mai exclusivist hotel din Doha pentru Mondial! Costul exorbitant al unei camere la complexul în care este cazat şi Răzvan Burleanu. Foto

Luxul şi ordinea definesc Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Iar pe lângă stadioanele de cinci stele şi infrastructura impresionantă, Doha este capitala resorturilor opulente. O vorbă spune că “obrazul subţire cu cheltuială se ţine”, astfel că, FIFA a închiriat cel mai luxos hotel, transformându-l într-o fortăreaţă.

FIFA a închiriat cel mai exclusivist hotel din Doha pentru Mondial!

Fairmont Hotel este nou-construit, inaugurat în 2022 pentru acest turneu final. FIFA a închiriat o mare parte din camere pentru VIP-uri, invitaţi sau cei cu funcţii de conducere în forul mondial. Cafu, Roberto Carlos, Kaka sau Hristo Stoicikov stau la Fairmont pe parcursul turneului final.

Tot aici sunt cazaţi şi preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, şi , pe parcursul şederii la Campionatul Mondial. Un loc în care pe parcursul turneului final nu intră nimeni fără un motiv bine întemeiat.

Fortăreaţă pe parcursul Mondialului! Nimeni nu intră în zona hotelului fără aprobare specială

Cei care vor măcar să se apropie de intrarea în hotel sunt opriţi de primul filtru, care se află la baza dâmbului care duce spre intrarea în complex. Astfel, discreţia este asigurată pentru că fără o aprobare specială, nimeni nu se poate apropia nici măcar de uşile de intrare.

Hotelul are două turnuri, construite în forma a două săbii curbate, inspirate din emblema oficială a Qatarului. Există două părţi ale acestui complex: Fairmont Hotel (de cinci stele) şi The Raffles (de şase stele).

Ofertă de cazare pe parcursul turneului final: 8000 de euro pe noapte!

Astfel, Fairmont are 361 de camere şi de apartamente, în timp ce The Raffles are 132 de apartamente de lux şi 49 de apartamente care pot fi cumpărate, pentru cei care vor să devină rezidenţi permanenţi.

FIFA a închiriat o mare parte din Fairmont Hotel, însă pe site-ul oficial încă există oferte de cazare şi pentru clienţii cu dare de mână. Dar preţurile sunt la un nivel exorbitant: ajung aproape de 8000 de euro pe noapte, pe parcursul turneului final.

Camerele “Fairmont Gold” oferă vedere panoramică asupre Golfului Arabiei şi piscină privată

Practic, pentru o săptămână de cazare la Fairmont Hotel pe parcursul turneului final, clienţii plătesc cât pentru unele apartamente în Bucureşti. Doar că pe cele din Capitală primeşti şi actele de proprietate. Aici, după o săptămână trebuie să eliberezi camera.

Cazările în Fairmont Hotel diferă. Astfel că există mai multe variante de camere, pentru VIP-uri fiind pregătite cazările “Fairmont Gold”, care au camere de 71 de metri pătraţi, vedere panoramică asupra şi piscină privată. Televizoarele din aceste camere au o diagonală de 165 de centimetri.

