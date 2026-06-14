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FIFA, decizie surprinzătoare în privința arbitrului somalez expulzat de americani! Ce se întâmplă cu Omar Artan

Vezi pe site-ul FANATIK ce decizie au luat cei de la FIFA în cazul lui Omar Artan, arbitrul expulzat de americani care nu va mai oficia niciun meci la Campionatul Mondial.
Dragos Petrescu
14.06.2026 | 17:43
FIFA decizie surprinzatoare in privinta arbitrului somalez expulzat de americani Ce se intampla cu Omar Artan
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FIFA a decis să-i plătească întreg salariul lui Omar Artan, arbitrul somalez expulzat de americani // FOTO: colaj FANATIK
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Statele Unite ale Americii i-au refuzat lui Omar Artan, arbitrul somalez în vârstă de 34 de ani, intrarea pe teritoriul țării. Acesta a fost supus unui interogatoriu care a durat nu mai puțin de 11 ore, efectuat de către oficialii responsabili cu imigrările. Evenimentul a avut loc pe Aeroportul Internațional din Miami, iar deznodământul a fost unul aspru pentru „central”, care nu va mai oficia niciun meci de la Campionatul Mondial. Cei de la FIFA au luat însă decizia de a-i plăti acestuia salariul integral.

FIFA îi va plăti salariul integral lui Omar Artan, arbitrul care nu va mai oficia niciun meci la Campionatul Mondial!

Marele vis al lui Omar Artan a fost să reprezinte Somalia pe cea mai mare scenă a fotbalului mondial, însă din cauza problemelor administrative, acest lucru nu se va mai întâmpla. Totuși, cei de la FIFA nu au uitat de el. Conform jurnaliștilor de la BBC, se pare că Gianni Infantino și ceilalți membrii din conducere au hotărât să-i plătească salariul integral lui Artan, deși, în mod normal, plățile către arbitrii se fac odată ce turneul final este încheiat.

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De asemenea, Artan a mai beneficiat de o surpriză majoră după ce a primit interzis la Campionatul Mondial. UEFA a făcut un gest uriaș și i-a oferit un meci de maximă importanță. Forul european a anunțat că centralul african va oficia Supercupa Europei, meci ce va fi disputat între PSG, câștigătoarea Ligii Campionilor, respectiv Aston Villa, câștigătoarea Europa League.

Cine este Omar Artan, arbitrul somalez căruia i s-a interzis participarea la Campionatul Mondial

În ciuda nefericitului eveniment pe care l-a trăit în această vară, Omar Artan rămâne unul dintre cei mai respectați arbitrii din fotbalul african. Acesta a avut parte de un 2025 de-a dreptul excelent, an la finalul căruia a fost desemnat cel mai bun arbitru din CAF (Confederația Africană de Fotbal).

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De-a lungul timpului, somalezul a fost la centru în numeroase meciuri importante disputate pe „continentul negru”, cel mai de seamă fiind manșa retur a finalei Ligii Campionilor Africii, disputată între Mamelodi Sundowns (Africa de Sud) și Pyramids FC (Egipt). De asemenea, acesta a mai condus câteva partide disputate la Campionatul Mondial de tineret (U20) din Chile, turneu care a avut loc tot în anul 2025. Ba mai mult, Artan a fost la centru și la ultimele două ediții ale Cupei Africii pe Națiuni.

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Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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