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FIFA a mai găsit niște bilete pentru finală! La ce prețuri se vând tichetele la confruntarea de pe 19 iulie

În ciuda faptului că la acest turneu final s-au vândut cele mai scumpe bilete din istoria Cupei Mondiale, stadioanele din SUA, Canada și Mexic au fost pline
Catalin Oprea
11.07.2026 | 07:45
FIFA a mai gasit niste bilete pentru finala La ce preturi se vand tichetele la confruntarea de pe 19 iulie
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Biletele la finala Cupei Mondiale au prețuri uriașe FOTO X
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Campionatul Mondial a ajuns în faze finale, fiind cunoscută deja prima semifinală, care va avea loc marți, între Franța și Spania. Cea de-a doua va fi stabilită mâine dimineață, după confruntările dintre Anglia și Norvegia (ora 00.00), respective Argentina și Elveția (04.00).

Eliminarea SUA și a Mexicului a redus prețul biletelor

În ciuda prețurilor piperate ale biletelor, stadioanele Cupei Mondiale au fost pline și mai mult ca sigur meciurile care au mai rămas de jucat vor fi în sistem sold- out. Inclusiv, finala unde tichetele au prețul unei mașini bune second hand.

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FIFA a raportat că preţurile de revânzare a biletelor pentru Cupa Mondială au scăzut pentru meciurile din sferturile de finală, cauza eliminării gazdelor Statele Unite şi Mexic. La meciul Spania-Belgia, de exemplu, disputant la Inglewood, California, un tichet scăzuse la 1.381 de dolari, faţă de 3.261 de dolari, cât era înainte ca SUA să piardă în faţa Belgiei, în optimile de finală.

Cel mai mic preţ pentru meciul Anglia-Norvegia de la Miami Gardens, Florida, de sâmbătă, este 2.049 de dolari, în scădere faţă de 3.866 de dolari, preţul înregistrat înainte ca Anglia să învingă Mexicul şi să se califice în sferturile de finală.

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Preţul cel mai mic pentru meciul Argentina-Elveţia de la Kansas City, Missouri, e de 1.142 de dolari, în scădere faţă de 2.381 de dolari, preţul înregistrat înainte de optimile de finală.

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7.380 de dolari, un tichet la finala Cupei Mondiale

FIFA a scos la vânzare vineri aproape 1.200 de bilete din categoria a doua, la preţul de 7.380 de dolari, pentru finala Cupei Mondiale, din 19 iulie, care va avea loc la MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey.

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Site-ul de vânzare a biletelor last-minute, al forului de conducere al fotbalului, care uneori afişa meciul ca fiind epuizat, avea ieri 1.178 de locuri disponibile în cinci secţiuni ale tribunei superioare de-a lungul liniilor laterale: 282 în secţiunea 344, 299 în secţiunea 343, 139 în secţiunea 335, 443 în secţiunea 334 şi 15 în secţiunea 333.

La VIP, prețul e de patru ori mai mare

De asemenea, FIFA a mai găsit 68 de bilete din categoria 1, în rândurile din faţă ale tribunei inferioare, la preţuri cuprinse între 19.995 şi 32.970 de dolari, şi mai avea disponibile bilete la VIP în secţiunile Trophy Lounge şi Trophy Lounge Plus, la preţurile de 34.500 şi, respectiv, 32.500 de dolari, inclusiv mâncare şi băuturi.

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Finala Campionatului Mondial de Fotbal este programată duminică, 19 iulie, de la ora 22.00.

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