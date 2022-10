FIFA a somat Craiova să furnizeze toate informațiile despre „scandalul Devis Mangia”. Ce solicită șeful organelor judiciare de anchetă și care e dead-line-ul. Exclusiv

FIFA nu pierde timpul după dezvăluirile apărute în ultimele zile și în care este implicat Devis Mangia, fostul antrenor al celor de la CS Universitatea Craiova. Nu este vorba doar despre „scandalul sexual” apărut la federația malteză, unde italianul este selecționer, ci și despre , fostul fotbalist al Craiovei.

FIFA a somat Craiova să trimită până pe 14 octombrie toate informațiile de care dispune despre „scandalul Devis Mangia”, antrenor plecat de la CSU în 2019

Forul mondial s-a sesizat prin Camera de Anchetă din cadrul Comitetului de Etică în urma materialelor apărute pe diferite platforme media și a trimis un mail, pe 6 octombrie, celor de la Craiova.

Subiectul acestui mail îl reprezintă, ca să cităm forul de la Zurich, „comportamente legate de abuzul și hărțuirea sexuală, presupus săvârșite de domnul Devis Mangia”. .

FIFA are patru solicitări la adresa oltenilor, anunțând și un dead-line pentru primirea tuturor informațiilor pe care le-a cerut. Este vorba de vineri, 14 octombrie, dată la care forul mondial vrea să aibă „marfa” pentru a analiza totul și a lua, ulterior, o decizie.

FANATIK a intrat în posesia celor patru solicitări venite de la Zurich, situația anunțându-se destul de delicată din mai multe puncte de vedere.

Cererile FIFA din mailul semnat de șeful Organelor Judiciare de Anchetă: de la descrierea detaliată a presupusei abateri a lui Devis Mangia la… alte victime!

Mailul ajuns la Craiova este semnat de Marta Ruiz-Ayucar Torres, șefa Organelor Judiciare de Anchetă. Iată cum arată, în mare, cele 4 solicitări:

– dacă clubul a început vreo , inclusiv o descriere detaliată a presupusei abateri! – datele de contact ale lui Devis Mangia, dar și numele și datele de contact ale oricăror potențiale victime și/sau martori identificate! – ce măsuri au fost adoptate de Craiova după ce a primit sau a avut cunoștință de acuzațiile menționate și să se menționeze care sunt pașii următori pe care clubul îi prevede (dacă este cazul). – să anunțe dacă vreuna dintre aceste acuzații a dus la o decizie luată de Craiova și/sau organele sale judiciare și să trimită la FIFA orice document justificativ în legătură cu decizia (deciziile).

În afara acestor 4 puncte, doamna Marta Ruiz-Ayucar Torres mai are o solicitare specială, coroborată cu articolul 18 paragraful 1 din Codul de Etică FIFA. Craiova, clubul să furnizeze orice alte informații, documente, înregistrări sau date relevante pe care le are în posesie sau la care are acces în mod rezonabil și despre care crede că ar trebui să fie informată Camera în legătură cu prezenta anchetă.

Surpriza cea mare este că, inițial, FIFA a trimis acest mail pe adresa Craiovei lui Adrian Mititelu. „Ia te uită! Iar ne recunosc continuitatea!”

Există și o informație extrem de interesantă vizavi de acest mail de la FIFA care face deja valuri în Bănie. El a fost trimis de Camera de Anchetă de la FIFA pe adresa ! Asta deși Mangia nu a avut vreo treabă cu echipa lui Mititelu.

Din informațiile FANATIK, primirea somației de la FIFA a generat o stare de multă bună dispoziție la sediul clubului lui Adrian Mititelu. „Ia te uită! Cei de la FIFA ne recunosc iarăși ca fiind adevărata continuatoare a Universității Craiova de ne-au trimis mailul”, ar fi fost auzit patronul „albaștrilor”. Nu e prima oară când forul mondial, când vine vorba de Craiova, trimite depeșe direct pe adresa clubului lui Mititelu.

Ulterior, mailul primit inițial de FCU a ajuns și la CSU, care trebuie acum să se conformeze cererii FIFA și să pună la dispoziția Comisiei de Anchetă toate informațiile pe care le are despre . Și, bineînțeles, cum solicită FIFA, să anunțe ce a întreprins în acest caz.