Sport

FIFA, anunț oficial dur pentru FC U Craiova! Reacția lui Adrian Mititelu: „Nu e valabil ce au decis ieri!”

FC U Craiova figurează pe site-ul FIFA printre cluburile cu interdicție la transferuri, însă Adrian Mititelu susține că sancțiunea nu produce efecte. Toate detaliile.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
22.07.2026 | 17:15
FIFA anunt oficial dur pentru FC U Craiova Reactia lui Adrian Mititelu Nu e valabil ce au decis ieri
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mititelu rupe tăcerea după ce FC U Craiova a apărut pe lista FIFA! Explicația pentru interdicția la transferuri
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FC U Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, figurează, la fel ca CFR Cluj, pe site-ul FIFA, la secțiunea cluburilor care au interdicție la transferuri. Contactat de FANATIK, omul de afaceri a explicat însă că, în opinia sa, sancțiunea nu produce efecte, deoarece societatea se află în procedură de concordat preventiv.

FC U Craiova, pe lista neagră a FIFA!

Situația este diferită de cea a CFR Cluj. Clubul din Gruia a primit interdicția după ce FIFA a constatat existența unor datorii restante către foști angajați sau alte părți îndreptățite. În cazul feroviarilor, sancțiunea rămâne în vigoare până în momentul în care obligațiile financiare sunt achitate ori litigiile sunt soluționate, iar FIFA confirmă ridicarea interdicției. CFR Cluj a început să plătească o parte dintre restanțe și a reușit să înregistreze o parte dintre transferurile realizate în această vară.

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Adrian Mititelu rupe tăcerea după ce FC U Craiova a apărut pe lista FIFA! Explicația pentru interdicția la transferuri

FC U Craiova apare și ea pe lista cluburilor sancționate de FIFA cu interdicția de a înregistra jucători. Echipa lui Adrian Mititelu, înscrisă în această vară în Liga 4 Dolj, se află însă într-o situație diferită, deoarece societatea este în procedură de concordat preventiv. Adrian Mititelu a explicat pentru FANATIK acest aspect și a precizat că datoria este de aproximativ 200.000-300.000 de euro.

„Nu este valabilă interdicția. Suntem în concordat preventiv. Toate datoriile au fost reeșalonate pentru trei ani. Nu este valabil. Nu știu care este suma exactă. În jur de 200.000-300.000 de euro”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Concordatul preventiv este o procedură prevăzută de legislația românească prin care o companie aflată în dificultate financiară încearcă să evite insolvența. În cadrul acestei proceduri, societatea negociază cu creditorii un plan de restructurare, iar datoriile sunt reeșalonate pe o perioadă stabilită, astfel încât să poată fi achitate treptat. Pe durata concordatului, executările silite sunt suspendate, iar societatea își continuă activitatea în condițiile stabilite prin planul aprobat de creditori și confirmat de instanță.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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