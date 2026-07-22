FIFA, anunț oficial dur pentru FC U Craiova! Reacția lui Adrian Mititelu: „Nu e valabil ce au decis ieri!”

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FC U Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, figurează, la fel ca CFR Cluj, pe site-ul FIFA, la secțiunea cluburilor care au interdicție la transferuri. Contactat de FANATIK, omul de afaceri a explicat însă că, în opinia sa, sancțiunea nu produce efecte, deoarece societatea se află în procedură de concordat preventiv.

FC U Craiova, pe lista neagră a FIFA!

Situația este diferită de cea a CFR Cluj. . În cazul feroviarilor, sancțiunea rămâne în vigoare până în momentul în care obligațiile financiare sunt achitate ori litigiile sunt soluționate, iar FIFA confirmă ridicarea interdicției. CFR Cluj a început să plătească o parte dintre restanțe și a reușit să înregistreze o parte dintre transferurile realizate în această vară.

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Adrian Mititelu rupe tăcerea după ce FC U Craiova a apărut pe lista FIFA! Explicația pentru interdicția la transferuri

FC U Craiova apare și ea pe lista cluburilor sancționate de FIFA cu interdicția de a înregistra jucători. Echipa lui Adrian Mititelu se află însă într-o situație diferită, deoarece societatea este în procedură de concordat preventiv. Adrian Mititelu a explicat pentru FANATIK acest aspect și a precizat că datoria este de aproximativ 200.000-300.000 de euro.

„Nu este valabilă interdicția. Suntem în concordat preventiv. Toate datoriile au fost reeșalonate pentru trei ani. Nu este valabil. Nu știu care este suma exactă. În jur de 200.000-300.000 de euro”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Concordatul preventiv este o procedură prevăzută de legislația românească prin care o companie aflată în dificultate financiară încearcă să evite insolvența. În cadrul acestei proceduri, societatea negociază cu creditorii un plan de restructurare, iar datoriile sunt reeșalonate pe o perioadă stabilită, astfel încât să poată fi achitate treptat. Pe durata concordatului, executările silite sunt suspendate, iar societatea își continuă activitatea în condițiile stabilite prin planul aprobat de creditori și confirmat de instanță.