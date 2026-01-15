FIFA anunță cereri record pentru Campionatul Mondial din 2026: „Nu-i putem primi pe toți”. Prețurile sunt de cinci ori mai scumpe față de ediția precedentă

ADVERTISEMENT

Mai este jumătate de an până la startul Campionatului Mondial organizat de SUA, Mexic și Canada, iar cererile de bilete sunt uriașe, în ciuda prețurilor exagerat de mari. Gianni Infantino a dezvăluit care este numărul doritorilor.

Cerere uriașă pentru meciurile de la Campionatul Mondial din 2026. Anunțul făcut de Infantino

Chiar dacă prețurile ridicate și destinația îndepărtată au făcut Campionatul Mondial din 2026 inaccesibil pentru foarte mulți dintre suporteri, FIFA nu duce lipsă de cereri de bilete. Doritorii sunt mult mai mulți decât numărul total de locuri, iar din această cauză nu toți vor avea noroc să obțină un tichet de acces pe stadion.

Până marți, 13 ianuarie, fanii au putut să facă cerere pentru bilete, însă ei vor fi notificați cu privire la achiziționarea lor după data de 5 februarie. Ele nu vor putea fi cumpărate de toți cei care au făcut cerere, ci se vor aloca printr-un sistem de loterie.

Mexic – Coreea de Sud la Guadalajara (Mexic) pe 18 iunie și finala din New Jersey (SUA) pe 19 iulie. „Știind cât de mult înseamnă acest turneu pentru oamenii din întreaga lume, singurul nostru regret este că nu putem primi toți fanii pe stadioane”, a declarat Gianni Infantino, care a dezvăluit că s-au primit peste 500 de milioane de cereri de bilete.

Potrivit organizației Football Supporters Europe (FSE), biletele costă de cinci ori mai mult decât cele de la CM 2022 din ​​Qatar. Deoarece a fost extrem de criticată pentru prețurile ridicate, FIFA a decis în luna decembrie să introducă o nouă categorie de bilete, mult mai ieftine, de aproximativ 51 de euro.

Românii vor lua cu asalt SUA dacă „tricolorii” se vor califica la Campionatul Mondial

Deoarece SUA este o destinație îndepărtată de România, mulți fani nu vor opta pentru participarea la meciurile de la Campionatul Mondial din 2026, însă decizia lor se poate schimba în funcție de rezultatul „tricolorilor” de la baraj.

Deși naționala lui Lucescu a pierdut calificarea prin grupa preliminară, România continuă să spere la o calificare cu ajutorul barajului din luna martie. În cazul unei victorii, următoarea adversară va fi câștigătoarea din meciul Slovacia – Kosovo.