Sport

FIFA anunță cereri record pentru Campionatul Mondial din 2026: „Nu-i putem primi pe toți”. Prețurile sunt de cinci ori mai scumpe față de ediția precedentă

Chiar dacă prețurile pentru biletele de la meciurile Cupei Mondiale din 2026 sunt exagerat de scumpe, fanii fotbalului își arată interesul în număr foarte mare. Anunțul lui Gianni Infantino
Ciprian Păvăleanu
15.01.2026 | 20:03
FIFA anunta cereri record pentru Campionatul Mondial din 2026 Nui putem primi pe toti Preturile sunt de cinci ori mai scumpe fata de editia precedenta
ULTIMA ORĂ
Deși prețurile sunt de cinci ori mai mari față de ultima ediție, FIFA a anunțat că se confruntă cu o cerere masivă de bilete. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Mai este jumătate de an până la startul Campionatului Mondial organizat de SUA, Mexic și Canada, iar cererile de bilete sunt uriașe, în ciuda prețurilor exagerat de mari. Gianni Infantino a dezvăluit care este numărul doritorilor.

Cerere uriașă pentru meciurile de la Campionatul Mondial din 2026. Anunțul făcut de Infantino

Chiar dacă prețurile ridicate și destinația îndepărtată au făcut Campionatul Mondial din 2026 inaccesibil pentru foarte mulți dintre suporteri, FIFA nu duce lipsă de cereri de bilete. Doritorii sunt mult mai mulți decât numărul total de locuri, iar din această cauză nu toți vor avea noroc să obțină un tichet de acces pe stadion.

ADVERTISEMENT

Până marți, 13 ianuarie, fanii au putut să facă cerere pentru bilete, însă ei vor fi notificați cu privire la achiziționarea lor după data de 5 februarie. Ele nu vor putea fi cumpărate de toți cei care au făcut cerere, ci se vor aloca printr-un sistem de loterie.

Cele mai solicitate meciuri sunt Columbia – Portugalia pe 27 iunie la Miami (SUA), Mexic – Coreea de Sud la Guadalajara (Mexic) pe 18 iunie și finala din New Jersey (SUA) pe 19 iulie. „Știind cât de mult înseamnă acest turneu pentru oamenii din întreaga lume, singurul nostru regret este că nu putem primi toți fanii pe stadioane”, a declarat Gianni Infantino, care a dezvăluit că s-au primit peste 500 de milioane de cereri de bilete.

ADVERTISEMENT
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în...
Digi24.ro
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori

Potrivit organizației Football Supporters Europe (FSE), biletele costă de cinci ori mai mult decât cele de la CM 2022 din ​​Qatar. Deoarece a fost extrem de criticată pentru prețurile ridicate, FIFA a decis în luna decembrie să introducă o nouă categorie de bilete, mult mai ieftine, de aproximativ 51 de euro.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an

Românii vor lua cu asalt SUA dacă „tricolorii” se vor califica la Campionatul Mondial

Deoarece SUA este o destinație îndepărtată de România, mulți fani nu vor opta pentru participarea la meciurile de la Campionatul Mondial din 2026, însă decizia lor se poate schimba în funcție de rezultatul „tricolorilor” de la baraj.

Deși naționala lui Lucescu a pierdut calificarea prin grupa preliminară, România continuă să spere la o calificare cu ajutorul barajului din luna martie. Primul obstacol va fi la Istanbul, împotriva Turciei. În cazul unei victorii, următoarea adversară va fi câștigătoarea din meciul Slovacia – Kosovo.

ADVERTISEMENT
”Prietenul” lui Sorin Cârțu, delegat la FC Argeș – FCSB. Pe cine a...
Fanatik
”Prietenul” lui Sorin Cârțu, delegat la FC Argeș – FCSB. Pe cine a trimis CCA la primul meci din 2026
Nasser al-Attiyah, aproape să câștige Raliul Dakar pe Dacia Sandriders! Cum arată clasamentul...
Fanatik
Nasser al-Attiyah, aproape să câștige Raliul Dakar pe Dacia Sandriders! Cum arată clasamentul și ce prestație are Many Gyenes, la clasa moto
Este scandal total la Rapid! Decizie fără precedent anunțată de fanii giuleșteni. Se...
Fanatik
Este scandal total la Rapid! Decizie fără precedent anunțată de fanii giuleșteni. Se întâmplă chiar la meciul cu Metaloglobus
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bölöni l-a făcut praf și pe fostul selecționer al României: 'Săracul era bâtă!'....
iamsport.ro
Bölöni l-a făcut praf și pe fostul selecționer al României: 'Săracul era bâtă!'. Fostul jucător de la Dinamo a intervenit: 'Puteai să rămâi în străinătate!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!