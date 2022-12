FIFA bate în retragere: forul mondial ar putea renunța la schimbarea formatului Cupei Mondiale

S-au încheiat grupele Cupei Mondiale din 2022 și ar putea fi ultima oară când vom asista la opt grupe a câte patru echipe. , echipele să fie împărțite în grupe de câte trei. Totuși, după numeroasele critici venite, forul mondial a făcut un pas înapoi.

FIFA bate în retragere după ce și-a propus să schimbe formatul Cupei Mondiale

Votul pentru modificarea formatului Cupei Mondiale a avut loc în ianuarie 2017, când FIFA și-a manifestat intenția de a mări numărul de echipe participante la de la 32 la 48.

Rămâne de stabilit dacă la Mondialul care va avea loc în SUA, Canada și Mexic echipele vor fi repartizate în 16 grupe a câte trei echipe, însă FIFA a bătut în retragere după mai multe .

În noul format primele două echipe din fiecare grupă ar urma să se califice în fazele eliminatorii, însă noua implementare este aspru criticată, deoarece în ultima etapă, două dintre formații ar putea să evolueze astfel încât amândouă să facă pasul în fazele eliminatorii.

FIFA ar putea renunța la schimbarea formatului Cupei Mondiale: „Nu este încă decis”

Arsene Wenger, șeful departamentului global din cadru FIFA, a făcut precizări despre modul în care va arăta Cupa Mondială din 2026. Fostul antrenor al celor de la Arsenal a dezvăluit că nu a fost luată o decizie, însă a precizat că formatul ar putea fi schimbat.

„Nu este încă decis, dar pot fi 16 grupe de trei echipe, 12 grupe de patru sau două serii cu şase grupe de câte patru, ca şi cum ai organiza două turnee de 24 de echipe.

Nu voi decide eu asta, va fi decis de Consiliul FIFA şi cred că va fi stabilit anul viitor”, au fost cuvintele fostului antrenor din Hexagon.

Cupa Mondială din 2026 ar avea în premieră 48 de echipe participante

De-a lungul timpului, Cupa Mondială a aliniat la start de la 13 participante în 1930, până la 32 de echipe în perioada 1998-2022. În cazul în care schimbarea propusă de FIFA se va oficializa Cupa Mondială ar urma să aibă, în premieră, 48 de echipe participante.

Europa va primi trei locuri în plus pentru cea mai titrată competiție. Astfel, de la 13 echipe, în prezent, Europa va da în 2026 la Mondial 16 selecționate.

În ceea ce privește celelalte continente, noul format al Cupei Mondiale îi oferă Africii nouă locuri (plus unul la baraj). Asia va beneficia de opt locuri (plus unul la baraj), selecționatele din America de Sud și America de Nord și Centrală se vor lupta pentru șase locuri (plus unul la baraj), în timp ce Oceania va avea un loc disponibil.