FIFA confirmă dezvăluirile Fanatik despre salariile mari plătite de Dan Șucu la Rapid: 380.000 de euro pentru 18 luni de contract!

FIFA confirmă informațiile FANATIK, potrivit cărora . Potrivit forului fotbalistic mondial, Florent Hasani (28 de ani), fostul atacant al echipei din Giulești, a semnat un contract generos cu Rapid, așa cum reiese din documentele oficiale publicate în urma unui litigiu între jucător și fostul său club, FK Tirana.

Contractul lui Hasani cu Rapid, dezvăluit de FIFA

Potrivit datelor accesate de FIFA prin intermediul platformei TMS (Transfer Matching System), Hasani a semnat un contract de muncă cu Rapid București, valabil în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2025. Detaliile financiare ale înțelegerii erau următoarele:

14.500 de euro salariu lunar în perioada ianuarie – iunie 2024

salariu lunar în perioada ianuarie – iunie 2024 15.500 de euro salariu lunar în perioada iulie 2024 – iunie 2025

salariu lunar în perioada iulie 2024 – iunie 2025 105.000 de euro plăți fixe suplimentare

Cumulat, Hasani ar fi urmat să încaseze circa 380.000 de euro în cele 18 luni de contract, dacă ar fi rămas până la finalul înțelegerii.

Hasani avea doar 1.000 de euro salariu la FK Tirana

Trecerea lui Florent Hasani de la FK Tirana la Rapid București a însemnat un salt salarial remarcabil. Conform documentului FIFA, Hasani avea în Albania un salariu lunar de 1.000 de euro și un bonus anual de 78.000 de euro, plătibil în 10 tranșe.

De asemenea, în contract erau prevăzute bonusuri pentru performanțe în competițiile europene:

5.000 de euro pentru calificarea în primul tur;

pentru calificarea în primul tur; 8.000 de euro pentru al doilea tur;

pentru al doilea tur; 11.000 de euro pentru al treilea tur;

pentru al treilea tur; 15.000 de euro pentru calificarea în grupele Ligii Europene sau Conference League.

Un bonus de 5.000 de euro era acordat pentru câștigarea campionatului albanez, iar jucătorul primea și un bonus lunar de 300 de euro pentru chirie. De asemenea, Hasani mai avea prevăzut un bonus de 30.000 de euro în cazul unui transfer către un alt club în perioada contractului.

Hasani a fost transferat la Rapid în mandatul lui Cristiano Bergodi. Pus pe liber de Marius Șumudică

Hasani, care fusese golgheter în campionatul Albaniei în sezonul 2022-2023, cu 16 goluri, a fost achiziționat de Rapid în decembrie 2023, pentru Parcursul său în Giulești nu a fost însă unul convingător.

Transferat în mandatul lui Cristiano Bergodi, atacantul kosovar a bifat 34 de meciuri oficiale pentru Rapid, în care a reușit doar un gol și trei pase decisive. , iar în ianuarie 2025 clubul a anunțat rezilierea contractului cu jucătorul.

Elvir Koljic, cel mai bine plătit fotbalist de la Rapid

În ciuda salariilor mari oferite de Dan Șucu jucătorilor, Rapid a ratat încă un sezon obiectivul principal: câștigarea unui trofeu și calificarea în cupele europene. Investițiile semnificative în contracte generoase nu s-au reflectat în performanțele echipei pe teren, iar formația din Giulești încheie din nou anul competițional fără realizări notabile. Cu o etapă înainte de finalul campionatului, Rapid se află pe locul 5 în play, cu 32 de puncte.

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit salariile pe care Dan Șucu le plătește jucătorilor rapidiști. , cu un salariu lunar de aproximativ 30.000 de euro, în timp ce Andrei Borza primește 12.500 de euro, fiind cel mai slab remunerat.

”Elvir Koljic are 21.000 de euro plus 100.000 de euro în fiecare an primă de instalare, adică încă 10.000 de euro. Koljic are o medie de 30.000 de euro pe lună. Atât are Elvir Koljic, 30.000 de euro pe lună”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

Alți jucători precum Mendes și Jambor încasează lunar 14.000, respectiv 15.000 de euro, în timp ce noua achiziție va avea un salariu de 15.000 de euro pe lună.