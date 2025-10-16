FIFA confirmă: România, la un pas de urna a 2-a la barajul pentru Campionatul Mondial! Cât de mult a cântărit golul lui Ghiță cu Austria

şi abordează cu entuziasm finalul preliminariilor de la Campionatul Mondial. „Tricolorii” pot ajunge, in extremis, pe locul 2 al grupei, dacă vor învinge Bosnia-Herţegovina la Zenica, pe 15 noiembrie, iar 3 zile mai târziu San Marino.

România, la un pas de urna a doua la barajul pentru Campionatul Mondial! Cum s-a schimbat clasamentul FIFA

În cazul în care România va încheia pe locul 2 în grupa preliminară, „tricolorii” vor face un salt important în urnele de la baraj. În loc să fie în urna a patra şi să joace împotriva unor adversari net superiori din prima urnă, în deplasare, .

FIFA a confirmat acest scenariu prin noul clasament. „Tricolorii” au făcut un salt uriaş, de patru locuri, de pe 51 până pe 47 în ierarhia mondială şi se apropie de urna a doua la tragerea la sorţi a barajelor.

România este în acest moment în urna a treia, dar dacă va învinge Bosnia-Herţegovina şi San Marino are şanse foarte mari să devanseze Cehia şi să urce în urna a doua pentru meciurile decisive de calificare la Mondiale.

De ce este important ca România să urce în urna a doua la baraj. Cum arată urnele în acest moment

România şi-a câştigat locul la baraj încă din Liga Naţiunilor, rută de pe care ar intra în urna a patra. Dar, „tricolorii” îşi maximizează şansele de a ajunge la turneul final dacă vor aborda barajul din urna a doua.

Principalul argument este legat de adversari. Din urna a patra putem întâlni Italia, Turcia, Ucraina sau Polonia. Din urna a doua, ne pot ieşi în cale: Cehia, Slovacia, Albania sau Kosovo pentru semifinale.

Un alt argument foarte important: din urna a patra jucăm primul meci de baraj în deplasare. Dacă urcăm în urna a doua, avem siguranţa de a juca semifinala pe teren propriu. Pentru o eventuală finală se trage la sorţi gazda meciului.

Când se dispută meciurile de baraj pentru Campionatul Mondial din 2026

Câştigătoarele de grupă se califică direct la turneul final, iar echipele de pe locul 2 se califică la baraj. Lor li se adaugă patru dintre câştigătoarele de grupă din Liga Naţiunilor, printre care se află şi România.

Cele 16 echipe de la baraj sunt împărţite în patru urne, iar tragerea la sorţi echipele de urna 1 vor juca în semifinale cu urnele din urna a 4-a. Învingătoarea va juca în finală cu câştigătoarea din duelul echipelor din urnele 2-3.

Barajele se joacă într-o singură manşă, cu echipele din primele două urne având avantajul terenului propriu în semifinale. Pentru finala barajului se trage la sorţi terenul pe care se va disputa partida. Meciurile se joacă pe 26 şi 31 martie 2026.

Programul ultimelor două etape din preliminariile CM 2026:

15 noiembrie 2025

Cipru – Austria, ora 19:00

Bosnia și Herțegovina – România, ora 21:45

18 noiembrie 2025

Austria – Bosnia și Herțegovina, ora 21:45

România – San Marino, ora 21:45

Clasamentul grupei H, din care face parte România

Austria – 15 puncte (+16 golaveraj) Bosnia și Herțegovina – 13 puncte (+8) România – 10 puncte (+5) Cipru – 8 puncte (2) San Marino 0 puncte (-31)