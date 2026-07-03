FIFA dă peste cap finala Cupei Mondiale! Cât de mult ar urma să dureze pauza din cauza spectacolului pregătit de forul mondial

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FIFA pregătește un spectacol uriaș, care va avea loc în pauza finalei de la Cupa Mondială. Forul mondial a dezvăluit deja că Madonna, Shakira și trupa BTS vor urca pe scenă în cadrul unui eveniment orchestrat de solistul trupei Coldplay, Chris Martin, însă americanii au anunțat că FIFA negociază și cu Justin Bieber. Așadar, pauza finalei ar urma să dureze aproape 30 de minute.

Pauză de 30 de minute la finala Cupei Mondiale? FIFA pregătește un show uriaș

FIFA a anunțat încă din luna mai că în pauza finalei de la Cupa Mondială, care se va disputa pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din New Jersey, va exista pentru prima dată un spectacol. Evident, acesta este inspirat de show-urile organizate de zeci de ani în pauza de la Super Bowl, cel mai important meci din fotbalul american. Forul mondial anunțase în urmă cu o lună și jumătate că Shakira, Madonna și BTS vor lua parte la eveniment, „arhitectul” fiind solistul trupei Coldplay, Chris Martin.

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Site-ul american a dezvăluit că FIFA se află în negocieri și cu un alt artist important, Justin Bieber, care a fost prezent alături de soția sa la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale organizată la Los Angeles înainte de meciul SUA – Paraguay 4-1. Astfel, spectacolul din pauza finalei ar urma să dureze între 12 și 15 minute, însă organizatorii vor face un efort uriaș pentru a monta și demonta scena pentru show-ul pregătit de FIFA.

Așadar, pauza finalei ar putea fi chiar și de 30 de minute, aspect care ar putea să dea peste cap echipele care vor lua parte la cel mai important meci din lumea fotbalului. Nu ar fi prima noutate însă pentru jucătorii prezenți în SUA, deoarece , iar . În România, finala începe la ora 22:00, așadar dacă jocul ar fi decis la lovituri de departajare s-ar termina în jurul orei 01:00, sau chiar mai târziu în cazul în care ar exista întârzieri produse de o furtună.

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Ce a declarat Gianni Infantino despre show-ul de la pauza finalei

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a vorbit în luna mai despre spectacolul care va avea loc la pauza finalei de la Cupa Mondială. „Madonna, Shakira și BTS sunt vedete de talie mondială a căror muzică transcende granițele și generațiile; suntem mândri să îi avem alături de noi la primul spectacol din pauza finalei Cupei Mondiale FIFA, conceput sub coordonarea lui Chris Martin de la trupa Coldplay.

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În timp ce lumea se reunește pentru cel mai important meci de fotbal, pe 19 iulie 2026, la New York/New Jersey, acest spectacol istoric va evidenția și o cauză nobilă, sprijinind Fondul FIFA Global Citizen pentru Educație și misiunea noastră comună de a extinde accesul copiilor din întreaga lume la o educație de calitate și la oportunități legate de fotbal. Va fi o celebrare a fotbalului, a unității și a umanității, un eveniment care va lăsa o amprentă puternică, mult dincolo de momentul fluierului final”, a spus elvețianul, conform .

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