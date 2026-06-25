Sport

FIFA, decizie majoră în privința Rusiei: țara lui Vladimir Putin revine în competițiile internaționale de fotbal

FIFA a luat decizia de a reintroduce Rusia în competițiile internaționale de fotbal. Suspendarea de peste patru ani dictată în urma invadării Ucrainei este pe cale să înceteze.
Mihai Dragomir
25.06.2026 | 20:15
FIFA decizie majora in privinta Rusiei tara lui Vladimir Putin revine in competitiile internationale de fotbal
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Anunț important despre revenirea Rusiei în fotbalul internațional. Foto: Colaj FANATIK.
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Schimbare majoră în fotbalul internațional. Rusia a fost invitată să participe la prima ediție a Campionatului Mondial de Fotbal U15. Aceasta este prima competiție sub egida FIFA la care naționala rusă are dreptul să joace de la impunerea sancțiunilor din 2022. Află toate detaliile despre turneu.

Rusia revine în competițiile internaționale de fotbal

Rusia a pornit războiul contra Ucrainei la începutul anului 2022, iar de atunci țara a fost exclusă din orice competiție sportivă, mai ales din fotbal. Acum, la mai bine de 4 ani de la interdicția primită, țara lui Vladimir Putin a fost invitată să participe la prima ediție a Campionatului Mondial de Fotbal U15. Competiția se va desfășura în perioada 22-31 octombrie 2026, iar țara-gazdă aprobată de FIFA este Azerbaidjan.

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Dar care este motivul pentru care Rusia este reprimită în competițiile internaționale de fotbal. Ei bine, președintele Gianni Infantino a susținut ridicarea restricțiilor la nivel de tineret, argumentând public că interdicția „nu a realizat nimic”, ci doar a dus la „mai multă frustrare și ură”. Pe parcursul întregului conflict, Rusia nu s-a dezis de FIFA. Deși echipa mare este în continuare exclusă din turneele internaționale oficiale, aceasta a continuat să dispute meciuri amicale în afara calendarului, cel mai recent exemplu fiind 3-0 împotriva Trinidad-Tobago, în iunie 2026.

În plus, această decizie se aliniază unei tendințe mai largi de relaxare a sancțiunilor în sport. Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a permis participarea sportivilor ruși și belaruși sub statut neutru la Jocurile Olimpice.

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Emil Boc, mesaj ferm pentru Vladimir Putin cu ocazia Cupei Mondiale de gimnastică ritmică

Cluj-Napoca va găzdui o nouă competiție sportivă în această vară. Mai exact, orașul condus de Emil Boc va organiza Cupa Mondială de gimnastică ritmică în perioada 26-28 iunie. Edilul a avut un mesaj aspru pentru Vladimir Putin. „Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În Sala Polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară!”.

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A venit decizia:
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El a mai a subliniat că măsura nu este un protest la adresa sportivilor în sine, ci un refuz categoric de a permite expunerea simbolurilor unui „stat agresor” pe teritoriul României, o țară care condamnă invazia din Ucraina. Clujul a acceptat să organizeze turneul înainte ca Federația Internațională de Gimnastică (FIG) să ridice sancțiunile și să permită sportivilor ruși să concureze din nou sub însemnele naționale (steag și imn).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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