FIFA, decizie salvatoare pentru fotbalul românesc: „Suntem pe primul loc în lume!”

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FANATIK a aflat că fondul a fost suplimentat de FIFA datorită faptului că sunt din ce în ce mai multe litigii cu jucători la nivel mondial. Dezvăluiri șocante despre fotbalul românesc.

Emilian Hulubei, radiografie periculoasă a fotbalului românesc

Președintele a lămurit cum pot jucătorii să beneficieze de acești bani după ce nu și-au încasat luni de zilele salariile la cluburile lor.

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Emilian, o veste bună pentru jucătorii de la echipele în insolvență sau în faliment. Despre ce e vorba?

– Da, vor fi disponibili 20 de milioane de euro pe următorii 4 ani din fondul de urgență al FIFA până la finalul lui 2029. A crescut suma la 5 milioane de euro pe an. Înainte a fost 3 milioane, apoi 4 milioane. Cei de la FIFPRO au reușit să negocieze cu FIFA pentru că au fost foarte mulți jucători care au reușit să își recupereze majoritatea banilor la cluburi care s-au desființat sau au intrat în incapacitate de plată.

Jucătorii care au evoluat în România, abonați la fondul de urgență al FIFA

Deci cine sunt jucătorii din România care vor beneficia de acest fond?

– Jucătorii de la echipele care intrate în faliment sau insolvență între 2023 și 2026. Păi cluburile care s-au desființat precum Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Poli Iași, FC Buzău, Mioveni, jucători care au litigii cu CFR Cluj, Petrolul, etc.

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De ce este asta o veste importantă pentru fotbalul românesc?

– Păi noi am fost principalii beneficiari ai acestui program. În cei trei ani în care a fost fondul am pe locul doi, locul trei și iar locul trei în lume la cereri depuse. În 2022, ultimul an, au fost depuse peste 100 de cereri!

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Președintele AFAN așteaptă cereri record de la fotbaliști în 2027

Iar în 2027 câte vor fi?

– Cred că vom fi pe primul loc în lume. Peste 200 de cereri deja. Sper să informăm bine toate echipele și să aplice toți. În noiembrie o să se anunțe exact care e procesul. Deja s-a semnat parteneriatul între FIFPRO și FIFA.

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Cu cine ne „batem” în acest clasament nedorit?

– Cu Grecia, Portugalia, China, Turcia și Arabia Saudită. Acestea sunt țările cu cele mai multe probleme. Cred că acuma vom fi pe primul loc fără probleme.

Câți bani poate primi un jucător neplătit de la un club din SuperLiga

Un jucător care are de recuperat salariile pe mai multe luni, de ordinul a câteva zeci de mii de euro, câți bani își poate recupera?

– Se calculează după un algoritm și se face un calcul în funcție de numărul total de cereri. Ultima dată s-a lovit minim 9.000 de euro și maxim 20.000 de euro. Adică poți să recuperezi o parte din importantă din banii pe care îi ai de recuperat. În al doilea an care a fost fondul, au fost jucători la Timișoara de exemplu care și-au recuperat și 75.000 de euro! Cînu, Croitoru, Șeroni, au fost mulți care au reușit să își ia înapoi integral banii.

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Număr record de litigii în fotbalul românesc

Ca președinte al AFAN te îngrijorează ce se întâmplă în acest moment în fotbalul românesc?

– Sunt foarte preocupat de tot ce s-a întâmplat în ultimii doi ani și cred că trebuie să tragem un semnal de alarmă. Anul trecut au fost peste 700 de litigii, iar anul acesta cred că o să ajungem la peste 500 de litigii, iar în decembrie va veni valul de memorii.

De ce această situație?

– Pentru că sunt multe cluburi care depind de banii de la primării și consilii județene. Acum că a venit un nou guvern poate se vor mai rezolva din probleme și vor mai veni bani prin rectificare bugetară. Din cauza crizei economice, primii bani au fost tăiați chiar de la sport și cluburile s-au trezit fără bani peste noapte.

Ce propune AFAN pentru a rezolva problema litigiilor

Crezi că în acest moment sunt echipe care mai pot dispărea?

– Sunt multe probleme, inclusiv la nivelul primei ligi. Nu mai vorbesc la Liga 2 și Liga 3. Depinde foarte mult de cum va aproba bugetul guvernul pentru 2027. Sunt cluburi în prima ligă foarte multe care depind mult de acești bani.

Cum vezi situația de la CFR Cluj?

– Au sunat mai mulți jucători. Noi le-am trimis prin toată documentația și ce au de făcut din momentul în care CFR Cluj a intrat în insolvență. E important să se informeze.

Cum putem stopa acest flagel al litigiilor din fotbalul românesc?

– Singurul lucru pe care îl putem face e să propunem monitorizări o dată la trei luni, adică de patru ori pe an de sezonul viitor, nu de două ori pe an cum sunt acum. Să fie o monitorizare trimestrială pe licențiere. E destul de complicat.