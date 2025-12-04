FIFA, decizie uluitoare înainte de tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026!

ADVERTISEMENT

Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026 va avea loc vineri, de la ora 19:00, la Washington D.C., iar FIFA a anunțat cine vor fi cele patru persoane care vor îi vor asista pe organizatori în cadrul evenimentului. Este vorba despre patru sportivi nord-americani, însă niciunul dintre ei nu a fost fotbalist.

FIFA, decizie surprinzătoare înainte de tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale

a anunțat oficial cele patru persoane care îi vor asista pe organizatori la tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale, care se va desfășura vineri la centrul John F. Kennedy din Washington D.C. Forul mondial a ales patru sportivi, trei retrași și unul în activitate, însă niciunul dintre ei nu a fost fotbalist profesionist.

Este vorba despre nume uriașe ale sportului nord-american: Tom Brady, Wayne Gretzky, Shaquille O’Neal și Aaron Judge. Totuși, pe scenă se va afla și un ex-fotbalist, Rio Ferdinand, fostul internațional englez urmând să prezinte alături de moderatoarea Samantha Johnson.

Cine sunt sportivii care vor participa la tragerea la sorți

Tom Brady a evoluat timp de 22 de ani în NFL, fiind considerat de mulți drept cel mai mare sportiv din istoria fotbalului american. Acesta a câștigat 7 „Super Bowl”-uri în carieră (un record), fiind numit de 5 ori MVP în aceste meciuri, iar în trei rânduri a fost declarat cel mai bun jucător al sezonului regulat din NFL.

Shaquille O’Neal se numără printre cei mai importanți jucători din istoria NBA, câștigând patru titluri de campion alături de Los Angeles Lakers și Miami Heat. Numit în 2000 drept MVP-ul sezonului regulat, acesta a fost ales timp de 15 ani ca All-Star și ocupă locul 9 în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe puncte din istoria NBA, cu 28.596.

Wayne Gretzky este o legendă a hocheiului, fiind numit chiar de NHL drept cel mai mare jucător din istoria acestui sport. Canadianul a petrecut două decenii (1979-1999) în NHL, cucerind patru titluri, și deține zeci de recorduri în hocheiul nord-american. Singurul sportiv activ dintre cei patru, Aaron Judge, este un star în baseball, evoluând momentan pentru faimoasa echipă New York Yankees.

În ce urnă se află România la tragerea la sorți

Din postura unei echipe participante la baraj, România va fi în urna a patra, ultima, pentru tragerea la sorți a grupelor. Pentru a ajunge la turneul final, „tricolorii” trebuie să câștige două partide la , ambele în deplasare: cu Turcia și cu învingătoarea din disputa Slovacia – Kosovo.

Urna 1: Canada, Mexic, Statele Unite, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania;

Canada, Mexic, Statele Unite, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania; Urna 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia;

Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia; Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Africa de Sud;

Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Africa de Sud; Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Noua Zeelandă, câștigătoarele turneelor play-off europene A, B, C și D, câștigătoarele turneului play-off inter-continentale 1 și 2.

Spectacol la tragerea la sorți

Dincolo de evenimentul în sine, va exista și un spectacol organizat cu ocazia tragerii la sorți. Acesta va fi găzduit de supermodelul Heidi Klum și de actorii Kevin Hart și Danny Ramirez. În cadrul show-ului vor concerta Andrea Bocelli, Robbie Williams și Nicole Scherzinger. De asemenea, trupa Village People, legată strâns în ultimii ani de președintele SUA, Donald Trump, va interpreta celebra piesă „Y.M.C.A”.