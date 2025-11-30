Sport

FIFA dorește să implementeze o nouă regulă! Va fi testată la o competiție din acest final de an

Prin vocea președintelui Comisiei de Arbitraj, Pierluigi Collina, FIFA a transmis că dorește să implementeze o nouă regulă, care va fi testată încă din acest an.
Bogdan Mariș
30.11.2025 | 15:02
FIFA testează o nouă regulă, care ar putea fi implementată în curând.
De-a lungul timpului, Pierluigi Collina, șeful arbitrilor din cadrul FIFA, a luat mai multe măsuri pentru a limita tragerile de timp care au loc în meciurile de fotbal. Forul mondial pregătește o nouă astfel de regulă, care va fi testată încă din acest an și ar putea fi implementată în viitor.

FIFA pregătește o nouă regulă pentru a împiedica tragerile de timp

De această dată, măsura pe care FIFA o va testa se referă la accidentările jucătorilor. Regula pe care forul mondial ar putea să o implementeze prevede faptul că jucătorii care au nevoie de îngrijiri medicale vor rămâne timp de două minute în afara terenului, lăsându-și echipele cu un om mai puțin.

Evident, acest lucru nu s-ar aplica în cazul portarilor, fiind vorba doar despre jucătorii de câmp. Obiectivul regulii este ca fotbaliștii să nu mai acuze accidentări inexistente pentru a trage de timp. Regula va fi testată încă din acest an, la Cupa Arabiei, competiție care se va desfășura în Qatar în perioada 1-18 decembrie. La acest turneu va fi prezent și un fotbalist din Superliga României.

Ce a declarat Pierluigi Collina despre regula care va fi testată de FIFA

Pierluigi Collina, președintele Comisiei de Arbitraj a FIFA, a oferit mai multe detalii despre această regulă. „Când un jucător se accidentează și echipa medicală intră pe gazon, fotbalistul trebuie să părăsească terenul și să rămână în afara jocului pentru o anumită perioadă, care ar putea fi de două minute.

În acest timp, echipa va evolua cu un om în minus. Experimentul a fost luat în considerare pentru a fi implementat în viitor, dar ținând cont de faptul că urmează Cupa Arabiei, președintele FIFA (n.r. Gianni Infantino) a decis că ar trebui aplicat în acest turneu.

Singurele excepții, când jucătorul nu va fi nevoit să părăsească terenul, sunt dacă jucătorul este accidentat cu adevărat sau dacă un adversar care a intrat asupra sa primește cartonaș galben sau roșu. Bineînțeles, portarul nu va fi nevoit să părăsească terenul pentru două minute”, a declarat acesta pentru postul de televiziune qatarez Al Kass.

Cine este Pierluigi Collina

Pierluigi Collina (60 de ani) a activat timp de 14 ani ca arbitru în Serie A, iar timp de un deceniu, între 1995 și 2005, a făcut parte din lista FIFA. Între 1998 și 2003, acesta a fost numit de șase ori la rând „Cel mai bun arbitru din lume” și a condus pe parcursul carierei foarte multe partide de nivel înalt. Cele mai importante au fost finala UEFA Champions League din 1999, Manchester United – Bayern Munchen 2-1 și finala Cupei Mondiale din 2002, Germania – Brazilia 0-2. Începând din 2018, acesta este președintele Comisiei de Arbitraj a FIFA.

