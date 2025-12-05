Sport

FIFA face jocurile Rusiei! Acuzații grave făcute de cluburi din Anglia, Italia, Olanda și Elveția: la ce presiuni au fost supuse pentru a plăti sume uriașe

FIFA nu respectă propriile sancțiuni impuse Rusiei după anexarea Peninsulei Crimeea și după declanșarea războiului împotriva Ucrainei!
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.12.2025 | 19:12
Începând cu anul 2014, când s-a petrecut primul eveniment, și continuând cu momentul februarie 2022, când a început războiul din Ucraina, FIFA s-a raliat la sancțiunile impuse la nivel internațional față de regimul lui Vladimir Putin, pe mai multe paliere. În primă fază, Federația Internațională de Fotbal a stabilit față de Rusia anumite limitări în ceea ce privește transferurile către alte campionate.

FIFA a intervenit pentru încălcarea propriilor sancțiuni vizavi de cluburile din Rusia

Ulterior, după cum se știe deja foarte bine, de la începutul anului 2022, echipele din această țară, inclusiv cele naționale, au fost excluse din competițiile internaționale de fotbal, așa cum s-a întâmplat de altfel și la alte sporturi. Doar că se pare că sancțiunile de ordin financiar nu au fost respectate în totalitate în ultimul timp. Ba din contră, s-a acționat exact în sens invers din acest punct de vedere, chiar dinspre FIFA.

Sau cel puțin așa susțin jurnaliștii de la reputata publicație Follow The Money. Într-o amplă anchetă dedicată acestui subiect, ei susțin că au intrat în posesia unor informații conform cărora mai multe cluburi din Anglia, Italia, Olanda, Israel și Elveția, fără a fi publicate numele lor însă, au fost puse în ultimii ani sub o presiune enormă chiar de către FIFA pentru a plăti sume de transfer mult „umflate” pentru fotbaliști de la echipe din Rusia.

Asta în ciuda faptului că de ceva timp, în contextul explicat anterior, băncile au blocat plățile făcute către entități din această țară, inclusiv sportive. Așadar, se poate specula că solicitările erau fie ca plățile respective să fie făcute în numerar prin diferiți intermediari, fie în conturi off-shore aparținând cluburilor din Rusia implicate.

Cum au fost șantajate diferite echipe din Anglia, Italia, Olanda, Israel și Elveția

Conform sursei citate, cu începere din 2022 și până în prezent au fost înregistrate la Tribunalul FIFA 13 cazuri în care cluburi din Rusia au solicitat sume nejustificate de la echipe europene pentru diferite transferuri, ca urmare a faptului că formațiile în cauză începuseră să întâmpine probleme financiare mai mult decât serioase după sancțiunile impuse din cauza războiului. 

În replică, în loc să apere sancțiunile stabilite chiar de către ei, cei de la FIFA le-ar fi cerut cluburilor respective să ignore acea chestiune și să facă totuși plățile respective pentru echipele din Rusia. Ba mai mult, dinspre Federația Internațională s-a transmis atunci către oficialii formațiilor implicate că, dacă nu vor face acest lucru în termen de 45 de zile, atunci vor primi interdicție la transferuri pentru trei ferestre de mercato.

