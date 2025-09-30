FIFA face ravagii în SuperLiga! După CFR Cluj și UTA, un alt club a primit interdicție la transferuri

le fac să nu-și poată plăti la timp datoriile, iar acest lucru atrage după sine sancțiuni. Și FIFA a anunțat o nouă interdicție la transferuri pentru o echipă din țara noastră.

Încă un club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri

După ce săptămâna trecută și UTA, acum FIFA a dictat o interdicție la transferuri și pentru FC Botoșani. Vestea vine într-un moment în care moldovenii traversează o perioadă excelentă, fiind pe locul 2 în clasamentul SuperLigii.

Forul mondial a anunțat că gruparea patronată de Valeriu Iftime nu va avea voie să facă transferuri în următoarele trei perioade de mercato, iar sancțiunea intră în vigoare începând din 30 septembrie 2025.

FIFA nu a oferit și detalii privind motivul pentru care a luat o astfel de decizie extrem de dură. Cert este că FC Botoșani nu va mai putea face niciun fel de transfer până la finalul sezonului 2026-2027.

