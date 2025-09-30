Sport

FIFA face ravagii în SuperLiga! După CFR Cluj și UTA, un alt club a primit interdicție la transferuri

Fotbalul românesc încasează lovitură după lovitură de la FIFA. După CFR Cluj și UTA, un al treilea club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri.
Traian Terzian
30.09.2025 | 22:32
FIFA face ravagii in SuperLiga Dupa CFR Cluj si UTA un alt club a primit interdictie la transferuri
ULTIMA ORĂ
Încă un club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri din partea FIFA. Sursă foto: colaj Fanatik

Problemele financiare cu care se confruntă cluburile din SuperLiga le fac să nu-și poată plăti la timp datoriile, iar acest lucru atrage după sine sancțiuni. Și FIFA a anunțat o nouă interdicție la transferuri pentru o echipă din țara noastră.

ADVERTISEMENT

Încă un club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri

După ce săptămâna trecută a sancționat cluburile CFR Cluj și UTA, acum FIFA a dictat o interdicție la transferuri și pentru FC Botoșani. Vestea vine într-un moment în care moldovenii traversează o perioadă excelentă, fiind pe locul 2 în clasamentul SuperLigii.

Forul mondial a anunțat că gruparea patronată de Valeriu Iftime nu va avea voie să facă transferuri în următoarele trei perioade de mercato, iar sancțiunea intră în vigoare începând din 30 septembrie 2025.

ADVERTISEMENT

FIFA transfer club SuperLiga

FIFA nu a oferit și detalii privind motivul pentru care a luat o astfel de decizie extrem de dură. Cert este că FC Botoșani nu va mai putea face niciun fel de transfer până la finalul sezonului 2026-2027.

Știre în curs de actualizare

Rezultate Champions League, etapa 2. Acum se joacă Inter – Slavia Praga și...
Fanatik
Rezultate Champions League, etapa 2. Acum se joacă Inter – Slavia Praga și alte 6 meciuri. Surpriză în startul partidei de la Istanbul
Cât va conta revenirea lui Bocciu în peluza din Giulești! Mitică Dragomir: “Rapid...
Fanatik
Cât va conta revenirea lui Bocciu în peluza din Giulești! Mitică Dragomir: “Rapid e echipă de bătut!”
Neluțu Varga forțează încă o lovitură colosală la CFR Cluj! Așteaptă semnătura unui...
Fanatik
Neluțu Varga forțează încă o lovitură colosală la CFR Cluj! Așteaptă semnătura unui câștigător de Champions League cu Chelsea Londra!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Ioan Varga, disperat să îl vândă pe Louis Munteanu la FCSB! Cine este...
iamsport.ro
Ioan Varga, disperat să îl vândă pe Louis Munteanu la FCSB! Cine este omul care încearcă să blocheze afacerea ce ar zgudui din temelii SuperLiga
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!