FIFA, gest disperat pentru a-l menține în funcție pe Gianni Infantino! Elvețianul nu renunță la șefie

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FIFA a devenit cea mai controversată instituție de fotbal în acest moment. De vină pentru imaginea afectată este chiar președintele Gianni Infantino, care a intenționat să privatizeze Cupa Mondială. După refuzul din partea UEFA, mai multe Federații au primit scrisori din partea FIFA prin care s-a cerut susținerea în continuare a lui Gianni Infantino în funcția de președinte.

FIFA, apel disperat către Federații pentru salvarea postului lui Gianni Infantino

Fotbalul mondial s-a revoltat după planul dezvăluit recent de FIFA, care își anunțase intenția de a crea o nouă companie comercială, denumită FIFA Forward Enterprise (FFE), în care ar urma să fie mutate toate drepturile comerciale ale competițiilor organizate de forul mondial, . UEFA a protestat vehement, opunându-se categoric unui asemenea scenariu.

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Acum, FIFA, văzându-se copleșită, a recurs la un gest disperat. Potrivit , Federațiile de fotbal au primit scrisori standardizate conținând formulări menite să-l susțină pe Gianni Infantino în vederea realegerii sale în funcția de președinte, eveniment programat în primăvara anului viitor. Ba mai mult, în textul acestora, activitatea lui Infantino a fost lăudată pentru realizările avute pe parcursul a mai bine de un deceniu la conducerea fotbalului mondial.

Respectivele scrisori au fost distribuite de către personalul FIFA înainte de Cupa Mondială, câștigată în această vară de Spania. Până în acest moment, FIFA nu a oferit nicio reacție cu privire la scrisorile standardizate trimise Federațiilor, deși jurnaliștii străini au contactat-o în vederea unui comentariu.

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UEFA face tot posibilul să îi găsească un contracandidat lui Gianni Infantino

UEFA a avut o poziție fermă încă de la început, după aflarea planului pus la cale de FIFA, transmițând că acesta „depășește o linie roșie” și subliniind că „fotbalul nu este al FIFA pentru a fi vândut”. După ce oficialii europeni au criticat lipsa de transparență, acum se află în căutarea unui contracandidat pentru Gianni Infantino până la data de 18 noiembrie, ca parte a unui efort comun de a-l îndepărta de la putere din cauza încercării de a vinde participații la Cupa Mondială.

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nota înaintea finalei Cupei Mondiale că Infantino are „susținerea oficială a peste 200 de membri FIFA pentru realegere” și că „doar o mână de asociații din cele 211 membre ale FIFA nu au trimis încă scrisori de susținere”. Germania, Norvegia, Danemarca, Suedia şi România sunt

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Răzvan Burleanu i se opune categoric lui Gianni Infantino

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după scandalul izbucnit între FIFA și UEFA. ideilor și planurilor născocite recent de Gianni Infantino. „FRF se opune categoric inițiativei venite din partea conducerii FIFA, așa cum a făcut-o și în urmă cu câțiva ani.

Întregul proces și modul în care a fost condus acest proiect ignoră total un cadru instituțional corect și transparent de dialog cu federațiile naționale, dar și cu membrii Consiliul FIFA. Cu toții am aflat din presă despre acest subiect. La fel ca UEFA, FRF consideră că sufletul și guvernanța fotbalului nu sunt niște active care pot fi tranzacționate, iar cel mai iubit sport din lume aparține celor care îl trăiesc și îl susțin din tribune, nu unor anumite interese speculative”, a declarat, printre altele, Răzvan Burleanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

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