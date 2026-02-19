Sport

FIFA i-a dat cea mai bună veste! Fostul fotbalist de la Rapid s-a umplut de bani, deși a stat doar 6 luni în Arabia Saudită

Fostul internațional român, care a fost în Arabia Saudită pentru scurt timp, a dat lovitura și a câștigat procesul la FIFA după ce nu și-a primit banii la timp.
Mihai Alecu
19.02.2026 | 17:54
Alexandru Albu, fost jucător la Rapid, actualmente la Unirea Slobozia, a primit o veste excelentă din partea celor de la FIFA. Mijlocașul a câștigat procesul pe care îl avea după aventura din Arabia Saudită și acum urmează să primească o sumă importantă.

Alexandru Albu a câștigat procesul la FIFA și primește o sumă importantă

Fostul mijlocaș al Rapidului, Alexandru Albu, a obținut o victorie importantă la FIFA după disputa iscată în urma scurtei sale aventuri în fotbalul saudit. Camer­a de Soluționare a Litigiilor a FIFA a decis că românul de 32 de ani trebuie să primească despăgubiri după ce clubul Al-Safa nu și-a achitat la timp salariile convenite, hotărârea fiind făcută publică joi dimineață.

Albu a semnat în vara anului 2024 cu Al Hazem, echipă din prima ligă a Arabiei Saudite, un contract valabil pe doi ani. După doar două luni, a fost cedat sub formă de împrumut la clubul din liga secundă, Al-Safa, în schimbul unei sume de peste 128.000 de dolari plătită de formația de origine.

Fotbalistul român care după 6 luni a câștigat o sumă importantă din Arabia Saudită

Problemele au apărut la începutul sezonului, când gruparea saudită nu și-a respectat obligațiile financiare, lăsându-l pe Albu fără plata salariilor pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2024. Neprimind banii în termenul legal, mijlocașul a notificat clubul și, ulterior, și-a reziliat contractul pe 27 decembrie 2024, invocând prevederile regulamentelor internaționale.

În cererea depusă la FIFA, Albu solicitase compensări totale de 161.106 de dolari, inclusiv pentru salariul restant și despăgubiri aferente perioadei în care ar fi trebuit să evolueze în continuare în Arabia Saudită. Deși forul mondial i-a acceptat parțial pretențiile, a stabilit plata unei sume de 136.808 dolari ca despăgubiri, la care se adaugă dobândă anuală de 5%, plus salariile deja datorate pentru decembrie 2024, notează Golazo.

Peste 300.000 de euro pentru Alexandru Albu după litigiul de la FIFA

Per total, mijlocașul român a câștigat aproximativ 352.309 dolari din această perioadă de șase luni petrecută în fotbalul saudit, bani care includ salariile, bonusurile și compensațiile hotărâte de Camera de Soluționare a Litigiilor FIFA. În prezent, Albu evoluează în România la Unirea Slobozia, după ce a trecut și pe la Chindia Târgoviște, în timp ce decizia poate fi atacată la Curtea de Arbitraj pentru Sport.

El a fost titular în duelul din ultima rundă, pierdut de trupa condusă de Claudiu Niculescu, 0-1, cu Dinamo, pe Arena Națională. Singurul gol a fost marcat de Raul Opruț.

