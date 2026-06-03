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FIFA introduce „legea anti-Arsenal” la Cupa Mondială 2026! Schimbarea majoră care poate anula goluri după intervenția VAR

Modificare importantă de regulament înainte de CM 2026. FIFA și IFAB au aprobat „legea anti-Arsenal”, care vizează blocajele și obstrucțiile folosite la fazele fixe și oferă VAR puteri suplimentare
Cristian Măciucă
03.06.2026 | 13:03
FIFA introduce legea antiArsenal la Cupa Mondiala 2026 Schimbarea majora care poate anula goluri dupa interventia VAR
SPECIAL FANATIK
FIFA introduce „legea anti-Arsenal” la Cupa Mondială 2026! Schimbarea majoră care poate anula goluri după intervenția VAR. FOTO: Fanatik
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Cornerele, loviturile libere și chiar aruncările de la margine au devenit „arme letale” în fotbalul modern, astfel că forurile care conduc „sportul rege” au hotărât să intervină. FIFA și IFAB au introdus o nouă regulă, care va fi aplicată la Cupa Mondială din 2026 și ulterior la celelalte competiții. Schimbarea îi vizează pe jucătorii care blochează intenționat adversarii în careu înaintea executării  unei faze fixe, o practică folosită frecvent în ultimii ani în special de Arsenal.

Ce prevede noua „lege anti-Arsenal”

Noua regulă va sancționa orice acțiune prin care un atacant împiedică deliberat un apărător să participe la fază sau să își ocupe locul în defensivă. Astfel, FIFA dorește eliminarea blocajelor inspirate din baschet, prin care un fotbalist creează spațiu pentru un coechipier prin obstrucționarea unui fundaș.

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În plus, arbitrii din camera VAR vor putea analiza acest gen de situații, chiar dacă abaterea are loc înainte ca mingea să fie repusă în joc. În cazul în care se constată că un apărător a fost împiedicat să participe normal la fază, golul rezultat poate fi anulat.

De ce regula este asociată cu Arsenal

Cei care au denumit noua prevedere de regulament „legea anti-Arsenal” au fost jurnaliștii din Marea Britanie. Motivul este legat de faptul că vicecampioana Europei e, în ultimele sezoane, una dintre cele mai eficiente formații la fazele fixe. „Tunarii” lui Arteta au fost lăudați pentru schemele de la cornere, dar și criticați de adversari pentru folosirea unor blocaje și contacte la limita regulamentului. Oficialii FIFA nu au menționat-o direct pe Arsenal, dar noua interpretare are rolul de a limita astfel de tactici.

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Reguli noi de arbitraj la Cupa Mondială din 2026

„Legea anti-Arsenal” face parte dintr-o serie mai amplă de schimbări privind folosirea VAR la CM 2026. Conform noilor directive, arbitrii video vor putea interveni și în anumite situații legate de al doilea galben, care duce la eliminare, dar și în unele decizii privind acordarea cornerelor.

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Un jucător înlocuit va avea la dispoziție maximum 10 secunde pentru a părăsi terenul. Dacă depășește acest interval, rezerva nu va putea intra imediat și va trebui să aștepte următoarea întrerupere, după cel puțin un minut de joc. La loviturile de poartă și la auturi, jucătorii vor avea doar cinci secunde pentru repunerea mingii în joc, interval monitorizat vizual de arbitru. În caz contrar, adversarii vor beneficia de un corner, respectiv de o aruncare de la margine.

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FIFA consideră că aceste schimbări vor contribui la reducerea erorilor evidente și la creșterea corectitudinii deciziilor în meciurile importante. Regulamentul va fi aplicat la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic și ulterior în campionatele și competițiile majore.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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