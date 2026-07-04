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FIFA l-a pedepsit pe Espen Eskas după decizia controversată din Portugalia – Croația 2-1! Ce se va întâmpla cu arbitrul norvegian la restul meciurilor de la CM 2026

Intră pe site-ul FANATIK pentru a afla ce decizie a luat FIFA în cazul lui Espen Eskas, arbitrul norvegian care a avut o decizie controversată în finalul meciului dintre Portugalia și Croația, de la CM 2026.
Dragos Petrescu
04.07.2026 | 23:40
FIFA la pedepsit pe Espen Eskas dupa decizia controversata din Portugalia Croatia 21 Ce se va intampla cu arbitrul norvegian la restul meciurilor de la CM 2026
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FIFA l-a suspendat pe Espen Eskas de la CM 2026, după decizia controversată pe care a luat-o în finalul meciului Portugalia - Croația 2-1 // FOTO: colaj FANATIK
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Norvegianul Espen Eskas (38 de ani), arbitrul de centru al „blockbuster”-ului din 16-imile de finală de la CM 2026, disputat între Portugalia și Croația și câștigat în cele din urmă de lusitani cu scorul de 2-1, a fost suspendat de FIFA pentru restul Campionatului Mondial. În urma deciziei controversate pe care a luat-o în finalul meciului de la Toronto, acesta nu va mai oficia nicio partidă rămasă de disputat la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

„Centralul” de la Portugalia – Croația 2-1 nu va mai arbitra niciun meci la CM 2026!

Finalul partidei dintre Portugalia și Croația a fost un adevărat roller-coaster emoțional. Goncalo Ramos a marcat pentru 2-1 în cel de-al patrulea minut suplimentar al partidei, însă elevii lui Zlatko Dalic au izbutit să restabilească egalitatea la ultima fază, prin Josko Gvardiol, iar meciul urma să între în prelungiri. Totuși, VAR-ul a intervenit și, în cele din urmă, golul croaților a fost anulat pentru o poziție de ofsaid la Mario Pasalic, omul cu pasa decisivă.

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Decizia a fost una extrem de controversată și l-a avut în prim-plan pe Espen Eskas, arbitrul de centru al partidei de la Toronto, care a fost chemat să revadă faza, iar ulterior, pe baza cipului plasat în interiorul mingii Trionda, acesta a anulat golul lui Gvardiol. Chiar și așa, deși este acoperit de regulament, repercusiunile nu au întârziat să apară, norvegianul urmând să nu mai oficieze niciun meci de la actuala ediție de CM. Anunțul a fost făcut de celebrul Pierluigi Collina, fost arbitru și actualmente Președintele Comisiei de Arbitrii din cadrul FIFA, responsabil cu selecția brigăzilor la Cupa Mondială.

Espen Eskas a condus doar două meciuri la CM 2026!

Unii specialiști consideră însă că nu finalul controversat din meciul Portugalia – Croația este principalul motiv pentru care Eskas nu va mai conduce niciun meci la actuala ediție de CM. Partidele dintre țările europene și cele de pe alte continente nu pot fi oficiate de arbitri din Europa. În plus, Norvegia, țara de origine a lui Eskas, este încă prezentă în competiție, deci și în cazul în care nordicii vor da piept cu o altă echipă europeană, arbitrul în vârstă de 38 de ani nu va putea sta la centru.

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Astfel, poate tocmai din acest motiv, Collina ar fi putut lua respectiva decizie. De asemenea, există și posibilitatea ca Eskas să nu fi fost oricum luat în calcul pentru fazele finale ale CM 2026, indiferent ce s-ar fi întâmplat la meciul dintre Portugalia și Croația. În orice caz, cert este că arbitrul norvegian se întoarce acasă după doar două meciuri conduse la turneul final din această vară. Pe lângă duelul din optimi dintre lusitani și croați, acesta a mai fost la centru și la un duel din faza grupelor, disputat între Uruguay și Capul Verde și încheiat la egalitate, scor 2-2.

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Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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