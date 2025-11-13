Sport

FIFA a anunțat cât costă un loc de parcare la Cupa Mondială 2026, în SUA. Un bilet la turneul final din Qatar era mai ieftin

Pregătirile pentru Cupa Mondială din 2026 se intensifică, iar FIFA a anunțat prețurile permiselor de parcare de lângă stadioanele unde se vor disputa partidele. Acestea sunt, însă, exorbitante.
Răzvan Scarlat
13.11.2025 | 10:00
FIFA a anuntat cat costa un loc de parcare la Cupa Mondiala 2026 in SUA Un bilet la turneul final din Qatar era mai ieftin
Aleksander Ceferin și Gianni Infantino (dreapta), împreună la o partidă. Sursa foto: sportpictures.eu
Cupa Mondială 2026 se anunță a fi cea mai profitabilă din istorie. FIFA, deloc surprinzător, căută să-și rotunjească și mai mult veniturile, dincolo de vânzarea biletelor. Din câte se pare, forul internațional a identificat o nouă mină de aur: parcarea.

Un loc de parcare în SUA, la Cupa Mondială din 2026, mai scump decât un bilet la turneul final din Qatar

Prin lansarea propriului site oficial, deținătorii de bilete au posibilitatea să își rezerve locuri de parcare. FIFA a stabilit prețuri care deja ridică semne de întrebare, cel puțin în SUA. Spre exemplu, la o semifinală sau la partida pentru locul 3, un suporter poate plăti până la 175 de dolari (151 de euro). De asemenea, pentru un meci în faza grupelor, de pildă la stadionul AT&T din Texas, un loc de parcare costă 75 de dolari (65 de euro).

De semnalat că aceste taxe de parcare depășesc uneori prețul anumitor bilete la meciurile de la Cupa Mondială din 2022. În Qatar, un bilet de Categoria 3, pentru o partidă din faza grupelor, costa chiar și 69 de dolari, relatează nytimes.com.

FIFA vrea să dea lovitura din punct de vedere financiar

Prețurile permiselor de parcare sunt oarecum comparabile cu cele oferite de echipele din NFL și NBA. Organizatorii intenționează să implementeze această structură de prețuri la majoritatea sau la toate cele 16 stadioane. Deci, inclusiv în Canada și Mexic. Majoritatea sunt arene NFL înconjurate de parcări încăpătoare. Ceea ce reprezintă, clar, o oportunitate pentru FIFA de a profita de fiecare metru pătrat.

Toate permisele pentru 2026 nu sunt rambursabile și nu este clar unde vor fi exact locurile de parcare. În timp ce Miami specifică un drum de 18 minute (0,91 mile) de Hard Rock Stadium, alte orașe anunță că locația este la “0 mile” de stadion.

Un reprezentant al serviciului de asistență clienți JustPark susține că “0 mile” este „doar ceva provizoriu” și că locurile de parcare vor fi alocate mai aproape de data evenimentului.

Câștig de peste 13 miliarde de dolari

De asemenea, nu este clar câte permise vor fi disponibile și dacă fanii vor putea să conducă până la parcări și să plătească în ziua meciului.

FIFA se așteaptă să câștige peste 13 miliarde de dolari cu Cupa Mondială din 2026. Va fi, de departe, cel mai profitabil turneu sportiv disputat vreodată, prețurile biletelor fiind, la rândul lor, uluitoare.

