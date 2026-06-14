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FIFA, nevoită să reacționeze după prima mare controversă de arbitraj de la Cupa Mondială!

FIFA a reacționat oficial după faza controversată din meciul Qatar - Elveția 1-1. De ce nu s-a văzut pe transmisiunea TV imaginea care ar fi clarificat totul.
Bogdan Mariș
14.06.2026 | 10:00
FIFA nevoita sa reactioneze dupa prima mare controversa de arbitraj de la Cupa Mondiala
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FIFA a reacționat după prima mare controversă a Cupei Mondiale. FOTO: FIFA
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Prima mare surpriză de la Cupa Mondială din acest an s-a înregistrat sâmbătă seară în California, unde naționala Qatarului a reușit să smulgă o remiză din duelul cu Elveția, 1-1. Europenii au deschis scorul în prima repriză dintr-o lovitură de la 11 metri, însă reluările au arătat că fotbalistul faultat, Remo Freuler, s-ar fi putut afla într-o poziție de offside. FIFA a confirmat că poziția elvețianului a fost regulamentară și a explicat de ce acest lucru nu a fost clarificat pe transmisiunea TV.

FIFA a reacționat după prima mare controversă de arbitraj a Cupei Mondiale

În minutul 14 al întâlnirii, Elveția a primit un penalty după ce Remo Freuler a fost faultat în careu de către portarul Qatarului, Mahmoud Abunada. Pe reluări, se părea că fotbalistul elvețian ar fi putut fi în offside, iar grafica afișată în mod normal pentru a clarifica acest lucru nu s-a văzut pe transmisiunea TV. La câteva ore după finalul meciului, FIFA a confirmat pe rețelele sociale faptul că Freuler nu a fost în offside și a explicat de ce grafica nu a fost afișată.

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„În timpul meciului dintre Qatar și Elveția, o scurtă întrerupere tehnică a împiedicat generarea animației grafice care să arate că jucătorul nu a fost în poziție de offside înainte de penalty-ul acordat Elveției în minutul 14. Problema a fost rezolvată rapid. Fluxul de lucru al VAR nu a fost afectat de această problemă și a urmat procedura normală pentru a verifica decizia de pe gazon. Liniile folosite de VAR pentru a verifica pozițiile jucătorilor relevanți nu au arătat că atacantul ar fi fost în poziție de offside în cele două faze care au precedat decizia de penalty”, a precizat FIFA pe X.

Surpriză uriașă în Qatar – Elveția

Breel Embolo a transformat penalty-ul acordat după faultul asupra lui Freuler și Elveția a dominat clar meciul, însă nu a reușit să își dubleze avantajul, iar asiaticii au dat lovitura în prelungiri. În minutul 90+6, Homam Al Amin a centrat în careu, Boualem Khoukhi s-a înălțat și a câștigat duelul aerian cu Miro Muheim, iar mingea l-a lovit pe fundașul elvețian și a intrat în poartă. A fost primul punct din istoria naționalei Qatarului la Cupa Mondială, asiaticii fiind învinși în toate cele 3 meciuri disputate pe teren propriu la ediția din 2022.

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Așadar, lupta pentru calificare în grupa B se anunță a fi foarte echilibrată, deoarece și prima partidă, Canada – Bosnia, s-a încheiat cu același scor, 1-1. Fotbalistul Universității Cluj, Jovo Lukic, a deschis scorul, iar Cyle Larin a egalat după pauză pentru gazde. În a doua etapă a grupei, Elveția va întâlni Bosnia, pe 18 iunie, de la ora 22:00, iar Canada va înfrunta naționala din Qatar pe 19 iunie, de la ora 01:00.

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