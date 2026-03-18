FIFA, „NU” categoric pentru Iran în plin război cu SUA! Decizia face înconjurul lumii

Situația devine din ce în ce mai tensionată cu doar câteva luni înainte de startul celei mai așteptate competiții din lumea fotbalului. În urma conflictelor din ultima lună, Iran dorește să nu joace niciun meci pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, iar toate cele trei partide să fie jucate în Mexic. După lungi negocieri, FIFA nu a fost de acord și va păstra programarea inițială a meciurilor.

Ce se întâmplă cu Iran la Campionatul Mondial din 2026? FIFA a refuzat să reprogrameze meciurile

Statele Unite ale Americii, una dintre țările gazdă de la Campionatul Mondial din 2026, a intrat în conflict deschis cu Iran, iar acest lucru creează nenumărate probleme în ceea ce privește organizarea competiției. Iran este una dintre primele țări asiatice care s-au calificat la turneul final, însă în acest moment se gândesc serios la retragere.

Președintele Donald Trump a anunțat săptămâna trecută că naționala Iranului este binevenită, dar „pentru propria lor siguranță”. La scurt timp, președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a răspuns printr-o postare pe X: „Din moment ce Donald Trump a spus explicit că nu poate garanta siguranța sportivilor iranieni, atunci cu siguranță nu vom călători în America”, a transmis el.

Imediat după aceea, Iran a pornit negocierile cu FIFA pentru a putea schimba programul meciurilor și toate cele trei partide pe care naționala iraniană le va disputa să aibă loc în Mexic. Din păcate pentru ei, forul internațional le-a dat un răspuns negativ: „FIFA se află în discuții regulate cu toți membrii asociați, inclusiv Iran, pentru a discuta planificarea Campionatului Mondial din 2026. FIFA dorește ca toate echipele participante să respecte programul anunțat pe 6 decembrie 2025”, a transmis FIFA, conform

Cine îi va lua locul Iranului în cazul în care se va retrage de la Campionatul Mondial

În cazul în care Iran decide să părăsească competiția, lucru care nu s-a mai întâmplat din 1950, înlocuitoarea sa ar veni tot din zona asiatică. Astfel, principala favorită ar fi Irak, care până la decizia Iranului și a celor de la FIFA va disputa un meci în barajul intercontinental. Prin urmare, Irak își poate obține dreptul de a participa pe teren dacă o va învinge pe câștigătoarea barajului dintre Bolivia și Suriname.

În caz contrar, Irak ar putea primi locul iranienilor, fiind cea mai bine clasată națională care nu ar participa la Campionatul Mondial. Dacă totuși va ieși victorioasă, atunci cea care va profita