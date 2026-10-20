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FIFA nu uită și nu iartă! Sancțiunile dictate Egiptului după scandalul de la Cupa Mondială

Traian Terzian
21.10.2026 | 00:31
FIFA nu uita si nu iarta Sanctiunile dictate Egiptului dupa scandalul de la Cupa Mondiala
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Sancțiuni dure dictate de FIFA pentru Egipt după scandalul de la Cupa Mondială. Sursă foto: Hepta
Egipt a fost învinsă de Argentina în optimile Cupei Mondiale, dar la final a fost un scandal monstru. Africanii au făcut acuzații dure, iar FIFA a decis acum sancțiunile.
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Egipt a condus cu 2-0 în meciul cu Argentina de la Cupa Mondială, dar a pierdut în cele din urmă cu 3-2. ”Faraonii” au fost furioși după o serie de decizii controversate și au făcut declarații virulente la adresa arbitrului francez Francois Letexier, iar FIFA i-a taxat cu sancțiuni aspre.

Sancțiuni dure dictate de FIFA după acuzațiile făcute de Egipt după eliminarea de la Cupa Mondială

La mai bine de trei luni de la scandalul uriaș născut la partida de la Atlanta, din optimile de finală ale Cupei Mondiale, Comisia de Disciplină a FIFA a anunțat pedepsele primite de selecționer, un atacant și de managerul echipei Egiptului pentru comentariile făcute după înfrângerea în fața Argentinei.

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Conform publicației Al Jazeera, tehnicianul Hossam Hassan a fost suspendat pentru trei meciuri, la fel ca și fratele său geamăn, Ibrahim, care ocupă funcția de manager al națională. În schimb, atacantul Mostafa Zico a fost sancționat pentru următoarele cinci partide.

Asociația Egipteană de Fotbal (EFA) a anunțat că a solicitat ca FIFA să facă publice ”motivele și justificările detaliate ale deciziilor” și intenționează să facă apel după ce va evalua aspectele juridice ale sancțiunii.

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Suspendarea îi va împiedica pe Hossam și Ibrahim Hassan să fie prezenți la meciurile pe care Egiptul le va juca în noiembrie împotriva reprezentativei din Malawi, în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni din noiembrie. Cei doi ar urma să absenteze și la prima partidă din perioada internațională din martie 2027. În ceea ce-l privește pe Zico, acesta nu va fi disponibil pentru națională până în iunie 2027.

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Ce decizii au contestat egiptenii

Egiptenii au acuzat mai multe faze din partida cu Argentina, dar două i-au scos cu adevărat din minți. Mai întâi, un gol marcat de Mostafa Ziko și anulat de VAR pentru un fault asupra lui Lisandro Martinez petrecut cu ceva vreme înainte ca mingea să intre în plasă. Apoi, africanii au considerat că înainte de golul de 3-2 marcat de Enzo Fernandez a existat un fault clar în atac al lui Alexis Mac Allister asupra lui Hamdy Fathy.

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Imediat după ce naționala Egiptului a fost eliminată de la Cupa Mondială, selecționerul Hossam Hassan a făcut acuzații dure. El nu s-a ferit să vorbească despre un meci aranjat pentru ca Argentina să meargă mai departe.

La rândul său, atacantul Mostafa Ziko l-a făcut praf pe arbitrul Francois Letexier, despre care a spus că a tras tot jocul pentru Argentina, și i-a felicitat ironic pe sud-americani pentru un nou titlu mondial câștigat. În cele din urma, trupa lui Leo Messi a pierdut finala în fața Spaniei.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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