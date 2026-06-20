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FIFA pregătește în secret un spectacol de închidere istoric pentru finala Campionatului Mondial 2026

FIFA vrea o ceremonie de închidere separată de show-ul de la pauză, lucru neobișnuit pentru Cupa Mondială. Ce pregătesc americanii, de fapt.
Mihai Dragomir
20.06.2026 | 17:19
FIFA pregateste in secret un spectacol de inchidere istoric pentru finala Campionatului Mondial 2026
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FIFA pregătește un show de zile mari pentru finala CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Campionatul Mondial 2026, organizat de SUA, Mexic și Canada, este primul care a reunit la start 48 de echipe naționale și care a conținut foarte multe alte inovații. FIFA nu se oprește aici și pune la cale o ceremonie cu totul și cu totul specială pentru finala programată pe 19 iulie. Ce pregătesc americanii în mare secret.

Spectacol istoric pregătit în secret de FIFA pentru finala Campionatului Mondial 2026

CM 2026 este primul turneu final de acest gen care a strâns la start 48 de echipe naționale și care va însuma 104 meciuri în total. FIFA a pregătit mai multe inovații pentru ediția din acest an al celei mai urmărite competiții sportive de pe glob. Până chiar și pauzele de hidratare au un motiv serios de profit în spate.

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Presa străină notează că FIFA încearcă să transforme Mondialul într-un eveniment mai apropiat de modelul Super Bowl, cu accent mare pe show și vedete. În acest sens, se dorește o ceremonie de închidere separată de show-ul de la pauză, lucru atipic Cupei Mondiale. Evenimentul ar urma să aibă loc pe stadionul MetLife Stadium, unde se joacă finala Mondialului 2026.

Conform sursei, artista care ar putea onora spectacolul este chiar cântăreața Pink. Ea ar urma să fie protagonista unui act de „zbor” deasupra stadionului cu ajutorul cablurilor, similar unor concerte anterioare. Turneul are deja confirmat primul show de pauză din istoria Cupei Mondiale, coordonat de Chris Martin, în care vor apărea Madonna, Shakira și BTS.

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Istvan Kovacs, delegat în premieră la CM 2026

Istvan Kovacs este cel singurul „central” român de la Campionatul Mondial de pe continentul american. El va arbitra primul său meci de la un turneu de acest gen. Mai exact, arbitrul din Carei se va afla la centru la înfruntarea dintre Tunisia și Japonia, din etapa a doua a Grupei F, care va avea loc duminică, 21 iunie, de la ora 07:00.

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Alături de Istvan Kovacs, la cele două margini ale terenului vor oficia Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial este Juan Calderon (Costa Rica), iar arbitrul asistent de rezervă este Juan Carlos Mora (Costa Rica).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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