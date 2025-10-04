FIFA pregătește modificări importante pentru următoarea ediție a CM al Cluburilor! Ce s-ar putea întâmpla în 2029

, după un succes cu 3-0 în finală contra lui Paris Saint-Germain. FIFA, care a considerat acest turneu drept un mare succes, pregătește modificări importante pentru următoarea ediție, care va avea loc în 2029.

ADVERTISEMENT

FIFA pregătește modificări importante pentru Campionatul Mondial al Cluburilor

Poate cea mai importantă schimbare pregătită de FIFA este legată de numărul de echipe care vor participa, care ar putea crește la 48, cu 16 în plus față de ediția din 2025. De asemenea, ar urma să crească numărul de formații din aceeași țară care vor avea drept de participare, de la două la trei.

În acest an, au ratat calificarea grupări uriașe din Europa, printre care și campioanele din Anglia (Liverpool), Spania (Barcelona) și Italia (Napoli). FIFA ar dori să „remedieze” acest aspect, pentru ca turneul să devină mai competitiv și mai atractiv atât pentru suporteri, cât și pentru mass-media. O decizie oficială nu va fi anunțată în următoarea perioadă, însă acest subiect va fi discutat la următorul Consiliu FIFA.

ADVERTISEMENT

Cine se opune modificărilor dorite de FIFA

ECA (Asociația Cluburilor Europene) vede modificările luate în considerare de FIFA drept pozitive, însă același lucru nu se poate spune și despre UEFA. Forul european nu ar fi de acord ca numărul de echipe să crească la 48, dar nici cu varianta ca turneul să se desfășoare la fiecare doi ani începând din 2029.

La ediția din acest an au participat 12 echipe din Europa: Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Juventus, Inter, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Benfica, FC Porto și Red Bull Salzburg.

ADVERTISEMENT

Unde va avea loc ediția din 2029 a CM al Cluburilor

Lista cu țările care vor candida pentru organizarea turneului din 2029 nu a fost încă oficializată, dar mai mulți reprezentanți ai unor federații au vorbit în spațiul public despre acest lucru. Varianta cea mai probabilă pare a fi cea a țărilor care vor organiza Cupa Mondială din 2030, Spania, Portugalia și Maroc.

ADVERTISEMENT

Este posibil însă ca și a doua ediție cu noul format să se dispute tot în Statele Unite, . Printre ţările care şi-au exprimat interesul pentru a organiza turneul se mai numără Australia și Noua Zeelandă, Brazilia sau Qatar.