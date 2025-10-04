Fotbal international

FIFA pregătește modificări importante pentru următoarea ediție a CM al Cluburilor! Ce s-ar putea întâmpla în 2029

FIFA a cedat la presiunea „granzilor” din Europa și va implementa schimbări majore pentru următoarea ediție a Campionatului Mondial al Cluburilor, care va avea loc în 2029.
Bogdan Mariș
04.10.2025 | 14:50
FIFA pregateste modificari importante pentru urmatoarea editie a CM al Cluburilor Ce sar putea intampla in 2029
ULTIMA ORĂ
FIFA pregătește modificări importante pentru următoarea ediție a Campionatului Mondial al Cluburilor. FOTO: Hepta

Chelsea a câștigat în vara acestui an prima ediție disputată în noul format al Campionatului Mondial al Cluburilor, după un succes cu 3-0 în finală contra lui Paris Saint-Germain. FIFA, care a considerat acest turneu drept un mare succes, pregătește modificări importante pentru următoarea ediție, care va avea loc în 2029.

ADVERTISEMENT

FIFA pregătește modificări importante pentru Campionatul Mondial al Cluburilor

Poate cea mai importantă schimbare pregătită de FIFA este legată de numărul de echipe care vor participa, care ar putea crește la 48, cu 16 în plus față de ediția din 2025. De asemenea, ar urma să crească numărul de formații din aceeași țară care vor avea drept de participare, de la două la trei.

În acest an, au ratat calificarea grupări uriașe din Europa, printre care și campioanele din Anglia (Liverpool), Spania (Barcelona) și Italia (Napoli). FIFA ar dori să „remedieze” acest aspect, pentru ca turneul să devină mai competitiv și mai atractiv atât pentru suporteri, cât și pentru mass-media. O decizie oficială nu va fi anunțată în următoarea perioadă, însă acest subiect va fi discutat la următorul Consiliu FIFA.

ADVERTISEMENT

Cine se opune modificărilor dorite de FIFA

ECA (Asociația Cluburilor Europene) vede modificările luate în considerare de FIFA drept pozitive, însă același lucru nu se poate spune și despre UEFA. Forul european nu ar fi de acord ca numărul de echipe să crească la 48, dar nici cu varianta ca turneul să se desfășoare la fiecare doi ani începând din 2029.

La ediția din acest an au participat 12 echipe din Europa: Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Juventus, Inter, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Benfica, FC Porto și Red Bull Salzburg.

ADVERTISEMENT
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință...
Digi24.ro
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”

Unde va avea loc ediția din 2029 a CM al Cluburilor

Lista cu țările care vor candida pentru organizarea turneului din 2029 nu a fost încă oficializată, dar mai mulți reprezentanți ai unor federații au vorbit în spațiul public despre acest lucru. Varianta cea mai probabilă pare a fi cea a țărilor care vor organiza Cupa Mondială din 2030, Spania, Portugalia și Maroc.

ADVERTISEMENT
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a...
Digisport.ro
Cum arată și unde trăiește Cristi Daminuță, la doi ani de când s-a retras din fotbal: "E grav ce se întâmplă!"

Este posibil însă ca și a doua ediție cu noul format să se dispute tot în Statele Unite, aspect care nu poate fi scos din calcule ţinând cont de relaţia apropiată dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderul FIFA, Gianni Infantino. Printre ţările care şi-au exprimat interesul pentru a organiza turneul se mai numără Australia și Noua Zeelandă, Brazilia sau Qatar.

Curiosul caz al lui Lamine Yamal. De ce a fost convocat starul Barcelonei...
Fanatik
Curiosul caz al lui Lamine Yamal. De ce a fost convocat starul Barcelonei în lotul Spaniei deși este accidentat
Au râs de „diavoli”! Suma colosală pe care Manchester United a plătit-o antrenorilor...
Fanatik
Au râs de „diavoli”! Suma colosală pe care Manchester United a plătit-o antrenorilor care au dus-o aproape de retrogradarea din Premier League
Gigi Becali a anunțat în direct care este bugetul FCSB-ului și câți bani...
Fanatik
Gigi Becali a anunțat în direct care este bugetul FCSB-ului și câți bani plătește lunar pe salariile jucătorilor: „Așa suntem noi, românii”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Radu Naum l-a ascultat pe jucătorul din SuperLiga și a răbufnit: 'Fără cuvinte,...
iamsport.ro
Radu Naum l-a ascultat pe jucătorul din SuperLiga și a răbufnit: 'Fără cuvinte, nu putea să articuleze un diftong! E o zonă neplăcută din fotbalul românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!