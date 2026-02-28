FIFA, prima reacție oficială după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacul asupra Iranului! Ce a spus despre Cupa Mondială

ADVERTISEMENT

Situația tensionată din Orientul Mijlociu s-a înrăutățit semnificativ sâmbătă, după ce Israelul, sprijinit de SUA, a lansat atacuri asupra orașelor mari din Iran. Asiaticii nu s-au lăsat mai prejos și au atacat la rândul lor bazele americane din zonă, aflate în țări precum Emiratele Arabe Unite, Qatar sau Bahrain. În vară, SUA va găzdui Cupa Mondială, alături de Canada și Mexic, iar Iranul se numără printre țările calificate. Un oficial important al FIFA a oferit o primă reacție după cele întâmplate.

FIFA, prima reacție oficială după ce SUA și Israel au atacat Iranul

Mattias Grafstrom, secretarul general al FIFA, a fost întrebat despre evenimentele din Iran. „Am aflat în această dimineață (n.r. sâmbătă), ca voi toți. Am avut o ședință astăzi și ar fi prematur să comentăm în detaliu. Dar, bineînțeles, vom monitoriza noutățile privind toate problemele din lume.

Am avut o tragere la sorți la Washington, unde au participat toate echipele, iar scopul nostru este o Cupă Mondială în siguranță, cu participarea tuturor”, a declarat acesta, conform . ar putea să afecteze și Cupa Mondială, deoarece .

Unde ar trebui să joace Iranul la Cupa Mondială

Naționala Iranului a fost repartizată în grupa G a turneului final și ar trebui să joace toate meciurile din această fază pe tărâm american. Disputele cu Noua Zeelandă (15 iunie) și Belgia (21 iunie) ar trebui să se joace pe SoFi Stadium din Inglewood, California, iar partida cu Egipt (26 iunie) este programată pe Lumen Field din Seattle.

Delegația Iranului urma să fie stabilită în Kino Sports Complex din Tucson, Arizona. Cetățenilor iranieni nu le este permis să călătorească în SUA, după o decizie a președintelui Donald Trump, însă această interdicție nu ar trebui să se aplice sportivilor, antrenorilor și oficialilor care ar urma să fie prezenți la Cupa Mondială. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va schimba după ultimele evenimente.

Cum au reacționat antrenorii români din Asia după ce Iranul atacat bazele americane din zonă

Daniel Isăilă, care activează la Baniyas în Emiratele Arabe Unite, a oferit o primă reacție pentru FANATIK după cele întâmplate. „Sunt ok, au fost ceva bubuituri, le-am auzit, unde stau eu la resort. Ne-am speriat un pic, dar asta e”, a declarat acesta. Fostul selecționer al României, .