Sport

FIFA, prima reacție oficială după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacul asupra Iranului! Ce a spus despre Cupa Mondială

Un oficial al FIFA a reacționat la scurt timp după ce Israelul și Statele Unite au atacat Iranul, țară a cărei echipă națională este calificată la Cupa Mondială.
Bogdan Mariș
28.02.2026 | 17:50
FIFA prima reactie oficiala dupa ce Statele Unite si Israelul au lansat atacul asupra Iranului Ce a spus despre Cupa Mondiala
ULTIMA ORĂ
FIFA a oferit o primă reacție după atacul lansat de SUA și Israel asupra Iranului. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Situația tensionată din Orientul Mijlociu s-a înrăutățit semnificativ sâmbătă, după ce Israelul, sprijinit de SUA, a lansat atacuri asupra orașelor mari din Iran. Asiaticii nu s-au lăsat mai prejos și au atacat la rândul lor bazele americane din zonă, aflate în țări precum Emiratele Arabe Unite, Qatar sau Bahrain. În vară, SUA va găzdui Cupa Mondială, alături de Canada și Mexic, iar Iranul se numără printre țările calificate. Un oficial important al FIFA a oferit o primă reacție după cele întâmplate.

FIFA, prima reacție oficială după ce SUA și Israel au atacat Iranul

Mattias Grafstrom, secretarul general al FIFA, a fost întrebat despre evenimentele din Iran. „Am aflat în această dimineață (n.r. sâmbătă), ca voi toți. Am avut o ședință astăzi și ar fi prematur să comentăm în detaliu. Dar, bineînțeles, vom monitoriza noutățile privind toate problemele din lume.

ADVERTISEMENT

Am avut o tragere la sorți la Washington, unde au participat toate echipele, iar scopul nostru este o Cupă Mondială în siguranță, cu participarea tuturor”, a declarat acesta, conform The Athletic. Situația din Asia ar putea să afecteze și Cupa Mondială, deoarece Iranul se numără printre țările care au obținut calificarea.

Unde ar trebui să joace Iranul la Cupa Mondială

Naționala Iranului a fost repartizată în grupa G a turneului final și ar trebui să joace toate meciurile din această fază pe tărâm american. Disputele cu Noua Zeelandă (15 iunie) și Belgia (21 iunie) ar trebui să se joace pe SoFi Stadium din Inglewood, California, iar partida cu Egipt (26 iunie) este programată pe Lumen Field din Seattle.

ADVERTISEMENT
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite...
Digi24.ro
„Pariul uriaș” al lui Trump. Președintele SUA i-a îndemnat pe iranieni să profite de „ora libertății”, dar rezultatul este imprevizibil

Delegația Iranului urma să fie stabilită în Kino Sports Complex din Tucson, Arizona. Cetățenilor iranieni nu le este permis să călătorească în SUA, după o decizie a președintelui Donald Trump, însă această interdicție nu ar trebui să se aplice sportivilor, antrenorilor și oficialilor care ar urma să fie prezenți la Cupa Mondială. Rămâne de văzut dacă acest lucru se va schimba după ultimele evenimente.

ADVERTISEMENT
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență...
Digisport.ro
Se pregătea să intre în direct când bombele au explodat! Decizie de urgență luată + L-a jignit pe Donald Trump

Cum au reacționat antrenorii români din Asia după ce Iranul atacat bazele americane din zonă

Daniel Isăilă, care activează la Baniyas în Emiratele Arabe Unite, a oferit o primă reacție pentru FANATIK după cele întâmplate. „Sunt ok, au fost ceva bubuituri, le-am auzit, unde stau eu la resort. Ne-am speriat un pic, dar asta e”, a declarat acesta. Fostul selecționer al României, Cosmin Contra, care pregătește momentan gruparea qatareză Al Arabi, a reacționat la rândul său, în exclusivitate pentru FANATIK.

Premier League, etapa a 28-a exclusiv pe Voyo! Acum se joacă Liverpool –...
Fanatik
Premier League, etapa a 28-a exclusiv pe Voyo! Acum se joacă Liverpool – West Ham și alte 2 meciuri. Erling Haaland, absent în Leeds – Manchester City
Cosmin Contra, reacție direct din Qatar după atacurile Iranului asupra bazelor americane din...
Fanatik
Cosmin Contra, reacție direct din Qatar după atacurile Iranului asupra bazelor americane din Doha. „Suntem cu echipa la hotel!”. Exclusiv
Antrenor demis în SuperLiga! Mihai Teja, dat afară de Metaloglobus după 1-2 cu...
Fanatik
Antrenor demis în SuperLiga! Mihai Teja, dat afară de Metaloglobus după 1-2 cu Universitatea Craiova. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Alimentul preferat de Ion Țiriac înainte să devină miliardar: 'Mânca 12-14 la micul...
iamsport.ro
Alimentul preferat de Ion Țiriac înainte să devină miliardar: 'Mânca 12-14 la micul dejun'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!