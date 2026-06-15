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FIFA pune în pericol premiul de trei milioane de dolari promis unui fotbalist! Bucuria acestuia, anulată peste noapte

Forul mondial a stabilit că golul marcat de Boualem Khoukhi, în prelungirile meciului Elveția – Qatar, a fost de fapt un autogol al fundașului Miro Muheim
Catalin Oprea
15.06.2026 | 07:45
FIFA pune in pericol premiul de trei milioane de dolari promis unui fotbalist Bucuria acestuia anulata peste noapte
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Boualem Khoukhi a marcat un gol, care de fapt a fost autogol FOTO X
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Naționala Qatarului a oferit prima mare surpriză la Cupa Mondială. După un meci în care Elveția a avut o posesie de aproape 70%, a trimis 26 de șuturi spre poartă și a beneficiat de 10 cornere, Qatarul a smuls un punct în minutele de prelungire.

Qatarul i-a promis cu Khoukhi trei milioane de dolari și un Rolls Royce

Astfel, grație execuției cu capul a lui Khoukhi, asiaticii au reușit să câștige primul punct din istorie la Cupa Mondială. Iar pentru acest lucru, Boualem Khoukhi ar trebui să primească o recompensă uriașă din partea statului Qatar.

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Pentru performanța adusă țării sale la Cupa Mondială 2026, lui Boualem Khoukhi I s-a promis, din partea statului qatarez, un cec în valoare de 3 milioane de dolari și un bolid de lux olls-Royce Phantom exclusiv, evaluat la peste 550.000 de dolari.

Khoukhi este unul dintre cei mai experimentați fotbaliști din lotul Qatarului. Meciul contra Elveției a fost al 123-lea jucat de el la prima reprezentativă, pentru care a reușit să marcheze și 21 de goluri.

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Algerianul ar putea fi antrenat de Răzvan Lucescu

El este născut în Algeria, unde a jucat până la 18 ani, când a plecat în Qatar, la Al Arabi. După opt ani acolo, fotbalistul s-a transferat la Al Sadd, unde ar putea fi antrenat de Răzvan Lucescu, favorit să-l înlocuiască pe Roberto Mancini.

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Însă, după ce bucurat o noapte întreagă pentru că a intrat în istoria Cupei Mondiale, fotbalistul a primit o lovitură neașteptată. Nu va rămâne oficial în acte ca omul care a adus primul punct Qatarului.

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FIFA a anulat golul și a stabilit că a fost autogol

FIFA a anunțat că golul său a fost de fapt un autogol. Analiștii forului mondial au reanalizat faza și au tras concluzia că mingea lovită cu capul de qatarez nu era cadrată pe poartă și a ajuns în plasă pentru că l-a atins pe fundașul Miro Muheim, astfel că elvețianul a fost creditat cu autogol.

Rămâne de văzut dacă promisiunea care i-a fost făcută lui Boualem Khoukhi va fi onorată de statul qatarez sau va fi și ea anulată, după decizia FIFA. În meciul următor, Qatarul va juca la Vancouver, contra Canadei, care a debutat tot cu un egal la World Cup, 1-1 cu Bosnia.

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Grupa B este grupa cu egalitate perfecta, după primele meciuri. Canada, Bosnia, Qatar și Elveția au fiecare câte un punct și golaveraj 1-1.

5,50 este cota oferită de BETANO pentru „X” la meciul Canada - Qatar
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