FIFA reacționează după incidentele din Anglia și Albania. România a scăpat?

Într-un comunicat emis în cursul zilei de miercuri, 13 octombrie, FIFA își exprimă dezacordul pentru incidentele violente produse în timpul meciurilor Anglia – Ungaria, respectiv Albania – Polonia și anunță „toleranță zero” față de cei care sunt responsabili. Dacă pe Wembley totul a început de la o remarcă rasistă a unui suporter maghiar la adresa unui steward englez, la Tirana factorul declanșator a fost cu totul și cu totul altul.

Scoși din minți de „șicanele” lui Karol Swiderski, care a ales să celebreze chiar în fața lor golul din minutul 77, albanezii au aruncat cu diverse obiecte spre jucătorii polonezi, obligându-l pe centralul Clement Turpin să întrerupă partida și să trimită ambele echipe la cabine, timp de 10 minute. Forul mondial va analiza cu atenție rapoartele primite și va lua toate deciziile care se impun.

În schimb, naționala României pare să fi scăpat nepedepsită după , câștigat la limită, scor 1-0. Atunci, forțele de ordine au intervenit pentru a pune capăt altercațiilor dintre suporterii „tricolori” și câțiva membri ai staff-ului echipei oaspete.

„FIFA analizează în acest moment rapoartele venite în urma partidelor disputate miercuri seară în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal pentru a putea lua cele mai potrivite decizii.

FIFA condamnă incidentele de la Anglia – Ungaria și Albania – Polonia și vrea să reafirme poziția sa împotriva oricărei forme de violență, discriminare sau abuz. FIFA are toleranță zero față de astfel de comportamente în fotbal”, se arată în comunicatul emis de FIFA.

Din Anglia vine, de altfel, cea mai mare surpriză din această etapă a preliminariilor CM 2022, întrucât Ungaria și să smulgă un punct nesperat, scor 1-1, după ce a deschis scorul, prin Roland Sallai (24 – penalty). Golul egalizator a fost marcat de John Stones, cu doar opt minute înaintea pauzei.

Southgate, fair play: „Ungaria a jucat foarte bine”

Chiar dacă era dezamăgit de rezultat, selecționerul Albionului a lăudat jocul prestat de maghiari și a recunoscut că aceștia au meritat să plece cu un punct de pe Wembley Arena, spre deosebire de precedenta întâlnire, când au pierdut fără drept de apel, scor 4-0.

„Am avut probleme în a ne crea ocazii clare. Nu am reuşit cu adevărat să le străpungem apărarea cu sistemul nostru de joc 4-3-3. Ungaria a jucat foarte bine. Ştiam asta încă din vară, de la EURO 2020.

Surpriza a fost mai degrabă la Budapesta (4-0 pentru Anglia), unde ei au fost deschişi şi au încasat multe goluri. De data asta s-au apărat cu multă mândrie, au fost foarte disciplinaţi, au fost agresivi pe contre.

Bravo lor, au meritat pe deplin acest punct. Am ratat pase neobişnuite, am plimbat prea mult mingea, am forţat lucrurile şi asta ne-a făcut să fim nervoşi, ceea ce este rar pentru noi.

Am avut totuşi peste 60 la sută posesie, dar nu am reuşit să punem aceeaşi presiune ca la Budapesta. A fost un meci neobişnuit de incoerent şi trebuie să corectăm asta”, a declarat Southgate, imediat după meci.