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FIFA a luat recent o decizie menită să ajute cluburile de fotbal, inclusiv pe cele din România bineînțeles, în ceea ce privește pauzele competiționale pentru meciurile echipelor naționale. După cum se știe deja foarte bine, urmează prima astfel de fereastră din acest sezon competițional. În ceea ce privește reprezentativele din Europa, ele vor juca primele etape din noua ediție de Nations League.

Cum a schimbat FIFA din acest sezon calendarul ferestrelor internaționale

De asemenea un aspect deja destul de bine cunoscut este acela că de această dată, pentru prima oară în istorie, practic, va fi vorba despre nu mai puțin de patru partide pentru echipele naționale de pe „Bătrânul Continent” în această competiție, ceea ce înseamnă pentru echipele de club o pauză fără precedent, de nu mai puțin de trei săptămâni.

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Bineînțeles, se știe că până acum aceste perioade de întrerupere durau doar câte două săptămâni, iar fiecare națională disputa în acest timp în principiu câte două meciuri. Pe de altă parte însă, această chestiune a atras cu sine și o altă modificare importantă vizavi de structura calendarului competițional realizată de

Mai exact, a fost eliminată o fereastră internațională aferentă în mod tradițional perioadei de toamnă. Până acum în acest anotimp existau trei astfel de intervale dedicate echipelor naționale, câte unul pentru fiecare lună, respectiv septembrie, octombrie și noiembrie bineînțeles. Acum însă, în mod evident, în condițiile în care fereastra de la finalul lunii septembrie s-a lungit foarte mult, urmând ca multe dintre partidele programate să se dispute inclusiv în primele zile din octombrie, s-a decis să se renunțe la pauza tradițională de la finalul lunii octombrie.

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Cum beneficiază cluburile, inclusiv cele din SuperLiga

Astfel, în noua paradigmă impusă de forul internațional, ulterior se va „sări” direct la fereastra de la jumătatea lunii noiembrie, atunci când urmează să se joace în Europa ultimele două etape din această ediție de Așadar, după cum au explicat pe larg jurnaliștii francezi de la , FIFA a luat aceste măsuri pentru a veni în sprijinul cluburilor.

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Mai exact, jucătorii de echipe naționale nu mai vor fi nevoiți să facă deplasări între echipele de club și reprezentativele țărilor lor, și invers, într-un timp foarte scurt. În schimb, vor parcurge acest traseu doar de două ori în această toamnă, față de trei ori cum se întâmpla până acum, bineînțeles cu mențiunea că la finalul lui septembrie vor fi nevoiți să stea mai mult la naționale, după cum s-a explicat deja mai sus.

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Ce își dorește FIFA prin această chestiune

Prin această modificare, FIFA urmărește să diminueze într-o anumită măsură oboseala internaționalilor, prin reducerea frecvenței zborurilor din această perioadă. De asemenea, antrenorii de la echipele de club vor avea de câștigat în acest nou context prin prisma faptului că nu vor mai fi nevoiți atât de des ca până acum să lucreze fără anumiți fotbaliști importanți, în pauzele competiționale, din simplul motiv că acestea au fost reduse în această perioadă a anului de la trei la două.

Astfel, tehnicienii vor avea la dispoziție mai mult timp pentru a lucra la antrenamente cu tot lotul valid, chestiune foarte importantă, mai ales în cazurile în care este vorba despre cluburi la care s-au făcut multe transferuri în vară și în consecință este nevoie în principiu de timp ceva mai mult pentru a se pune la punct relațiile de joc.

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Programul României în Nations League: