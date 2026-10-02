FIFA refuză gestul omagial al Argentinei pentru Messi. Nu este prima dată când forul ia această decizie

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. Starul își va lua ”adio” de la prima reprezentativă a Argentinei, pe 7 octombrie, în amicalul contra Beninului. Oficialii ”biancoceleștilor” au pregătit un gest uriaș pentru fotbalist, dar FIFA nu este de acord.

FIFA refuză gestul omagial pentru Lionel Messi

Lionel Messi a devenit unul dintre cei mai emblematici jucători ai naționalei Argentinei. Drept omagiu pentru cariera sa, Claudio Tapia, președintele federației de la Buenos Aires, dorește să retragă numărul 10. Acest lucru înseamnă că orice fotbalist care va fi selecționat în viitor nu va mai putea purta acest număr pe tricou.

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Dorința nu a fost pe placul FIFA. Oficialii forului mondial nu ar fi de acord cu intenția lui Tapia. Regulamentul FIFA interzice retragerea numerelor de bază (de la 1 la 26), la naționale, în cadrul competițiilor oficiale. Astfel, decizia Federației Argentiniene de Fotbal poate fi aplicată numai în cazul partidelor amicale.

Este pentru prima dată când federația de la Buenos Aires ia în calcul retragerea numărului 10, deși a fost purtat și de alți jucători legendari. Printre aceștia se numără Diego Maradona, Juan Riquelme, Ariel Ortega și Mario Kempes.

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Liberia s-a confruntat cu aceeași problemă

Odată cu retragerea din activitate a celui mai cunoscut fotbalist liberian, George Weah, federația africană a decis să nu mai utilizeze numărul 14. Totuși, FIFA a avut aceeași reacție ca în cazul lui Messi și a contestat alegerea. Liberia nu a mai utilizat numărul 14 în partidele amicale.

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Totuși, în meciurile din preliminariile Campionatului Mondial 2026, Nicholas Andrews a purtat tricoul cu numărul 14. În toamna acestui an, Emmanuel Flomo a avut numărul 14 pe tricou, într-o partidă din Cupa Africii pe Națiuni, contra naționalei din Mali, 0-1.

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Lionel Messi are cifre senzaționale pentru Argentina

Atacantul crescut în academia lui FC Barcelona a ajuns la finalul carierei internaționale, dar a câștigat orice trofeu posibil cu Argentina. El și-a trecut în palmares 2 Copa America, în 2021 și 2024, dar și Cupa Mondială, în 2022. Pe lângă trofee, .

Cifrele individuale ale argentinianului sunt remarcabile. Pentru prima reprezentativă, a reușit să înscrie de 125 de ori în 205 partide, fiind de departe cel mai bun marcator.

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