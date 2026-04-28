FIFA, reguli drastice la Cupa Mondială 2026! Ce pățesc jucătorii care își acoperă gura în timpul conflictelor

FIFA a reacționat după scandalul de rasism în care au fost implicați Vinicius Junior și Gianluca Prestianni, dar și cu privire la evenimentele incredibile de la finala Cupei Africii. Forul mondial ar urma să anunțe implementarea unor sancțiuni dure în astfel de cazuri, pentru a evita repetarea lor la turneul final care va avea loc în America de Nord.

Jucătorii care își acoperă gura vor primi cartonașe roșii la Cupa Mondială

Meciul din play-off-ul UEFA Champions League dintre Benfica și Real Madrid, disputat pe 17 februarie la Lisabona, a fost întrerupt după ce Vinicius Junior a acuzat faptul că a fost abuzat rasial de către adversarul său, Gianluca Prestianni. Fotbalistul argentinian și-a acoperit gura cu tricoul înainte de a-i adresa mai multe cuvinte brazilianului, iar din acest motiv nu s-a putut stabili exact ce a spus acesta.

. Pentru a evita astfel de cazuri, forul mondial ar urma să anunțe că jucătorii care își acoperă gura în timpul unor conflicte petrecute pe gazon vor primi cartonaș roșu, conform . Pentru moment, regula ar urma să se aplice doar la Cupa Mondială, fiind nevoie de aprobarea IFAB pentru a fi trecută în Legile Jocului.

Jucătorii care ies de pe teren în semn de protest vor fi eliminați

În ianuarie, naționala Senegalului a învins țara gazdă Maroc cu 1-0 în finala Cupei Africii, însă partida a fost una extrem de controversată, deoarece fotbaliștii senegalezi s-au retras de pe teren spre finalul timpului regulamentar în semn de protest după două decizii ale arbitrului: anularea unui gol pentru un fault în atac și acordarea unui penalty. Până la urmă, echipa senegaleză a revenit pe teren și meciul s-a reluat.

Duelul a intrat în prelungiri după ce portarul Edouard Mendy a apărat penalty-ul executat de Brahim Diaz, iar Senegalul a învins cu 1-0, însă după două luni și jumătate, , din cauza faptului că elevii lui Pape Thiaw părăsiseră terenul. Cazul nu este încă finalizat, deoarece Federația Senegaleză a făcut apel la TAS. FIFA vrea să evite complet un astfel de scenariu și va introduce o sancțiune dură. Fotbaliștii care vor părăsi terenul în semn de protest după o decizie a arbitrului vor fi eliminați.

Premii mai mari pentru echipele participante la Cupa Mondială

Schimbările din regulament ar urma să fie anunțate joi de președintele FIFA, Gianni Infantino, în cadrul congresului de la Vancouver. La același eveniment, șeful forului mondial ar urma să anunțe că premiile, dar și sumele acordate echipelor calificate pentru pregătiri, vor fi mărite cu aproximativ 2.3 milioane de euro. Măsura sosește după ce mai multe echipe din Europa au scos în evidență costurile ridicate ale turneului.