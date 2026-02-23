FIFA revoluționează fotbalul: schimbare istorică pentru evitarea tragerilor de timp

ADVERTISEMENT

FIFA pregătește un nou set de reguli în fotbal și acestea ar putea intra în vigoare înaintea Cupei Mondiale. Toate schimbările vor fi discutate în cadrul Adunării Generale anuale a IFAB.

Schimbări de regulament sunt discutate de FIFA înainte de Cupa Mondială

Cea mai importantă modificare care ar putea intra în vigoare este aceea în care un jucător care primește îngrijiri medicale pe teren să iasă apoi la margine și să nu aibă voie să reintre mai devreme de un minut. Conform , aceasta este una dintre numeroasele măsuri de combatere a perturbării ritmului și a timpului pierdut.

În prezent, nu există nicio prevedere în regulament cu privire la cât timp trebuie să rămână pe tușă jucătorii accidentați. Ligile naționale au dreptul de a-și stabili propriile reguli, iar Premier League a adoptat o măsură de 30 de secunde încă din sezonul 2023-2024.

FIFA a organizat propriile teste la Cupa Arabiei din decembrie, în cadrul cărora un jucător trebuia să stea în afara terenului timp de două minute. Șeful arbitrilor FIFA, Pierluigi Collina, a declarat că regula are scopul de a reduce pierderea de timp și de a îmbunătăți fluxul jocului.

La o reuniune IFAB, , din ianuarie s-a convenit asupra unei perioade fixe în care jucătorul accidentat trebuie să stea în afara terenului, dar a existat un dezacord cu privire la durata acesteia și o opoziție puternică împotriva celor două minute.

Noua regulă naște semne de întrebare

S-a propus ca durata în care jucătorul să stea pe margine să fie de un minut, dar există încă îngrijorări cu privire la impactul negativ. Teama este că o absență de un minut ar face mult mai probabil ca o echipă să primească un gol atunci când se află în doar 10 jucători.

Chiar și cele 30 de secunde folosite acum în Premier League provoacă frustrare în rândul suporterilor, iar consecințele neintenționate ale golurilor primite ar putea adăuga o presiune suplimentară asupra arbitrilor.

Există o acceptare a faptului că jucătorii folosesc presupuse accidentări ca o modalitate de a întrerupe jocul, dar se consideră că prelungirea limitei de stat în afara terenului ar putea penaliza în mod nejustificat jucătorii care au cu adevărat probleme medicale.

Ce excepții propune FIFA

Regula în care un jucător care a primit îngrijiri medicale trebuie să stea un minut pe tușă are și câteva excepții. Dacă adversarul primește un cartonaș galben sau roșu, jucătorul accidentat nu este obligat să rămână în afara gazonului. Portarii sunt, de asemenea, exceptați, în timp ce un executant de penalty-uri ar putea rămâne pe teren.

În schimb, este puțin probabil ca IFAB să aprobe timeout-ul tactic. Grupurile consultative au discutat problema pe larg, dar, până în prezent, nu s-a ajuns la un acord asupra unei soluții.

Ce schimbări mai vrea să facă FIFA

În urma succesului în care portarii trebuie să repună mingea în joc, urmează să fie aprobate noi măsuri care să fluidizeze jocul. Un proces similar va fi adăugat și pentru loviturile de poartă și aruncările de la margine, posesia trecând la adversar dacă durează prea mult.

O limită de 10 secunde va fi aplicată și jucătorilor înlocuiți. Dacă aceștia nu vor părăsi terenul în timpul prevăzut, jucătorul de rezervă nu va avea voie să intre. O echipă ar trebui să joace cu 10 jucători până la următoarea oprire a partidei, iar aceasta trebuie să fie după cel puțin 60 de secunde.

De asemenea, se așteaptă ca IFAB să aprobe revizuirile arbitrilor din camera VAR pentru al doilea cartonaș galben acordat greșit, dar și pentru cornerele dictate eronat.