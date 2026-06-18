FIFA revoluționează transferurile în fotbal! Modificările și conceptele noi care vor fi și în SuperLiga

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Săptămână această, mai exact pe 10 Iunie, FIFA a aprobat noua versiune a Regulamentului cu privire la Statutul și Transferul Jucătorilor (RSTP). Modificările, ample și de substanță, nu se limitează la RSTP, ci acoperă și Codul Disciplinar FIFA (FDC), Regulamentul de Guvernanță FIFA (FGR) și Regulile Procedurale care guvernează Tribunalul Fotbalului. Toate aceste modificări vor intra în vigoare la 1 Ianuarie 2027, iar forma finală a documentelor sus-menționate urmează a fi publicată. Este cea mai importantă reformă a RSTP de la adoptarea regulamentului (în 2001); o spune chiar FIFA, nu noi.

FIFA a schimbat Regulamentul cu privire la Statutul și Transferul Jucătorilor

Această reformă de proporții nu vine însă de nicăieri; ea este rodul discuțiilor și negocierilor dintre FIFA, în calitate de instituție de reglementare, reprezentanții jucătorilor (FIFPRO), cluburi (EFC) și ligi (WLA), și cu participarea (constructivă, susțin părțile implicate) a CONMEBOL și UEFA. EFC (European Football Clubs) este o asociație care reprezintă interesele cluburilor europene în relația cu UEFA, FIFA și alte instituții și are peste 800 de membri (cluburi). WLA (World Leagues Association) este organizația care reprezintă ligile profesioniste de fotbal la nivel internațional.

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Aceste modificări reprezintă așadar rezultatul discuțiilor dintre FIFA, EUFA, FIFPRO (reprezentantul fotbaliștilor – angajații), EFC (reprezentantul cluburilor – angajatorii) și WLA (reprezentantul ligilor). Trebuie să se fi petrecut ceva cu adevărat important ca toată această lume buna să se așeze la aceeași masă și să producă cea mai importantă modifcare de regulamente din ultimul sfert de secol, nu-i așa? Care să fie oare cauza? Ei bine, evenimentul declanșator este decizia CJUE (Curtea de Justiție a UE) .

Cazul Diarra. Un „caz” de 65 de milioane EUR. Context și implicații

Fost jucător la Arsenal, Chelsea și Real, Diarra a semnat cu Lokomotiv Moscova în 2013 un contract pe 4 ani, dar a rupt unilateral contractul în 2014. Lokomotiv a susținut că Diarra a reziliat unilateral fără justă cauză, iar litigiul a ajuns la FIFA / CAS. În mai 2015, FIFA Dispute Resolution Chamber a decis în favoarea Lokomotiv și l-a obligat pe Diarra să plătească aproximativ 10,5 milioane EUR despăgubiri către clubul rus.

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După rezilierea contractului cu Lokomotiv, Diarra a fost în discuții cu clubul Belgian Charleroi. Belgienii au cerut clarificări / garanții că pot legitima jucătorul fără să riște să devină răspunzători (împreună cu jucătorul) pentru plata despăgubirilor către Lokomotiv. Conform regulamentelor FIFA de la acea dată, clubul belgian risca să fie tras la răspundere și să suporte sancțiuni în solidar cu Diarra. Astfel, transferul s-a blocat.

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Diarra a dat în judecată FIFA și Federația Belgiană de Fotbal, susținând că regulile FIFA au încălcat dreptul Uniunii Europene, libera circulație a lucrătorilor și regulile de concurență. Litigiul a ajuns la Cour d’appel de Mons din Belgia, care a trimis întrebări preliminare către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. CJUE nu avea calitatea de a decide direct suma despăgubirilor pentru Diarra, ci doar să se pronunțe cu privire la compatibilitatea regulilor FIFA cu dreptul UE. Pe 4 octombrie 2024, CJUE a decis că anumite reguli FIFA erau contrare dreptului UE. CJUE a decis că aceste reguli restrâng libera circulație a lucrătorilor (în acest caz fotbaliști profesioniști), dreptul la muncă și pot constitui o practică anti-concurențială, pentru că descurajează cluburile să angajeze jucători aflați în litigiu cu fostul angajator.

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După hotărârea CJUE (unt pe pâine pentru avocați), Diarra a solicitat despăgubiri de la FIFA. Un mizilic de 65 milioane EUR pentru prejudiciul creat (și constatat de CJUE). În iunie 2026, FIFA a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu Lassana Diarra și Federația Belgiană, ceea ce a închis cazul. Un epilog discret, probabil ranforsat cu clauze grele de confidențialitate. Oficial, FIFA nu a plătit despăgubiri și nu și-a admis vinovăția; cine suntem noi să punem asta la îndoială…

Dar cea mai importantă consecință a “cazului Diarra” este reforma Regulamentului cu privire la Statutul și Transferul Jucătorilor (RSTP). Adică subiectul discuției noastre de astăzi. Cum se modifică RSTP? Sunt cel puțin 9 modificări importante. Modificări cu impact direct în relația dintre cluburi și jucători. Plecând de la decizia CJUE, conform căreia regulile privind încetarea contractelor și transferurile restrâng nejustificat libera circulație a jucătorilor și concurența pe piața fotbalului, FIFA a reformat întregul mecanism care reglementează mișcarea fotbaliștilor. Le luăm pe rând. Trecem în revistă modificările în prima parte și revenim cu un material separat despre potențiale efecte.

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1. Contract colectiv de muncă în fotbalul global

Noul RSTP se transformă într-un ghid, sau mai degrabă într-un contract colectiv de muncă pentru fotbaliști. Documentul conține toate principiile care (spune FIFA) trebuie să stea la baza contractelor, e negociat de toate părțile interesate și orice modificare viitoare se va realiza numai cu consultarea tuturor părților (FIFA, UEFA, FIFPRO, EFC, WLA). Adică, în limbaj “civil”, angajați, angajatori, autorități de reglementare.

2. Modificarea articolului 17 – Consecințele încălcării contractului

Buclucașul articol 17, cel care a generat litigiul dintre Diarra și FIFA și care a stat la baza deciziei CJUE conform căreia reglementările FIFA sunt disproporționate și nealiniate la dreptul UE în relația cu jucătorii și cluburile a fost rescris din temelii. Se creează (spune FIFA) un cadru clar, sistematic, echilibrat și transparent pentru stabilirea răspunderii, a despăgubirilor și a sancțiunilor.

3. Clauze de despăgubire prestabilite

Părțile (clubul și jucătorul) pot stabili de la semnare despăgubirea ce ar urma să fie datorată pentru încălcarea contractului (cu limite și garanții clare). Pentru jucătorii cu contracte mici (remunerație anuală fixă de până la 150.000 USD), despăgubirea trebuie obligatoriu să acopere cel puțin valoarea contractului de la momentul rezilierii până la finalul său.

4. Calcularea despăgubirii

Se stabilește o metodologie echilibrată și transparentă pentru calcularea despăgubirii în cazul încălcării contractului. Clauzele trebuie să fie “în oglindă” pentru ambele părți (un principiu uzual în contractele comerciale). Adică drepturile și obligațiile sunt similare în ceea ce privește despăgubirile. Iar criteriile folosite în stabilirea cuantumului despăgubirii sunt obiective și transparente.

5. Despăgubire minimă

Ca principiu, parților (jucător și club) trebuie să li se acorde întotdeauna, cel puțin, o sumă egală cu valoarea reziduală a contractului încălcat. Adică suma corespunzătoare perioadei contractuale rămase. Integral. Până acum cluburile achitau în genere diferența dintre această suma și valoarea noului contract semnat de jucător pe perioada în discuție.

6. Plată penalizatoare

Pe lângă despăgubire, se introduce și penalitatea pentru comportament abuziv: o plată de până la șase salarii lunare. FIFPRO plusează și spune că pentru plățile restante se va percepe o dobândă penalizatoare de 8%.

7. Răspundere solidară / determinarea încălcării contractului

Foarte important! În cazul în care jucătorul semnează un nou contract în termen de 45 de zile de la ruperea contractului cu vechiul club, se va prezuma că noul club l-a determinat pe jucător să încalce contractul. E important cum va suna acest paragraf de regulament, pentru că aparent se prezuma vinovăția clubului care semnează jucătorul, urmând ca ulterior, într-un eventual litigiu, acesta să își demonstreze nevinovăția. Ceea ce nu prea corespunde principiilor de drept. Să vedem însă forma finală a regulamentului.

8. Contracte extinse pentru jucătorii sub 18 ani

O măsură importantă de protecție ! Astfel, cluburile care au contribuit la formarea unui jucător sub vârsta de 18 ani pot semna cu aceștia contracte de până la cinci ani, spre deosebire de limita generală de trei ani. Se vorbește de asemenea despre o perioada contractuală de protecție pentru jucători U23. Desigur, rămâne să vedem și în acest caz forma finală a documentului.

9. Participarea jucătorilor la taxele de transfer – 5% pentru jucător

Foarte important! Se introduce un concept absolut nou și într-adevăr revoluționar. Dar, atenție: e vorba strict despre transferuri internaționale.

EFC – “Players earning less than €150,000 gross per year will, subject to national law, domestic football regulations or CBAs, be eligible to receive up to 5% of a fixed transfer fee in cross-border transfers”.

Așadar, fotbaliștii care câștigă brut sub 150k EUR, vor primi (în cazul unui transfer internațional) până la 5% din valoarea transferului (din partea clubului care vinde). O mică diferență de nuanță totuși. EFC spune “up to 5%”, adică „până la” și “be eligible to”, adică “este eligibil să”. FIFPRO are o altă variantă, de aceea va trebui să așteptăm cu răbdare varianta finală a textului de regulament. FIFPRO este mult mai precis în exprimare: “minimum 5%” și “mandatory (adică obligatoriu)”.

FIFPRO – “Players earning below or equivalent to EUR 150,000 per season are guaranteed a direct share of the transfer fee generated by their move, with a mandatory minimum of five percent paid directly by the selling club”.

10. Punerea în Executare

Organismul care va avea competența de a pune în executare deciziile emise de Camerele Naționale de Soluționare a Litigiilor va fi Comisia de Disciplină a FIFA. Desigur, în situația în care o decizie nu este pusă în executare de asociația locală în termen de 60 de zile.

11. Procedura ITC

Consecință directă a cazului Diarra, noul RSTP stabilește termene clare pentru eliberarea certificatelor internaționale de transfer — ITC. Sunt introduse garanții specifice, pe de o parte, pentru a proteja jucătorii împotriva unor prejudicii și, pe de altă parte, pentru a permite cluburilor să își formuleze pretențiile financiare.

Foarte importantă și relevantă declarația pe subiect făcută de Nasser Al-Khelaïfi, în dubla sa calitate de președinte atât al PSG, cât și al EFC:

„Aceasta este o evoluție foarte pozitivă pentru EFC, membrii noștri și piramida fotbalistică ce include cluburi și jucători din întreaga lume. Aduce stabilitatea atât de necesară sistemului și suntem recunoscători partenerilor noștri interesați – UEFA, FIFA, FIFPRO și ligi – pentru aproape doi ani de colaborare constructivă care a făcut posibil acest rezultat. Sistemul de transferuri este fundamental pentru sănătatea sportivă și financiară pe termen lung a fotbalului de club. Aceste noi reglementări oferă claritatea și certitudinea necesare pentru ca jucătorii, cluburile și organismele de conducere să avanseze și să prospere împreună.”

Așadar, toată lumea “pupat Piața Independenții”. În așteptarea textului de regulament, în a doua parte discutăm despre posibilele efecte ale noilor reglementări.