FIFA va implementa o modificare majoră! Echipa națională și SuperLiga, direct afectate

FIFA a anunțat o modificare majoră, care va fi implementată în 2026. Decizia forului mondial va avea un impact important și asupra fotbalului românesc.
Bogdan Mariș
11.09.2025 | 11:46
FIFA va implementa o schimbare majoră din 2026, iar echipa națională a României și Superliga vor fi afectate. FOTO: colaj Fanatik

Pauza internațională din luna septembrie tocmai s-a încheiat, iar România a înregistrat două rezultate extrem de dezamăgitoare, 0-3 în amicalul contra Canadei și 2-2 în partida cu Cipru din preliminariile Cupei Mondiale. 2025 va fi însă ultimul an în care prima reprezentativă va juca meciuri la începutul acestei luni, deoarece FIFA a anunțat o modificare importantă.

FIFA, schimbare majoră! Ce se va întâmpla din 2026

FIFA a anunțat că în perioada 2026-2030, echipele naționale vor disputa patru partide într-un interval de trei săptămâni, la finalul lunii septembrie și începutul lui octombrie. În formatul de până acum, existau două pauze diferite în septembrie și octombrie, în care fiecare echipă disputa câte două jocuri internaționale.

Modificarea are un impact și asupra competițiilor interne, precum Superliga României, care se vor opri timp de trei săptămâni în acea perioadă, pentru a „face loc” acestor partide. Pauza existentă în noiembrie va rămâne neschimbată, așadar echipele naționale vor juca în continuare două jocuri în acea lună.

Ce meciuri va disputa echipa națională a României în toamna lui 2026

După ce va încheia în noiembrie 2025 grupa preliminară pentru Cupa Mondială, din care șansele de calificare sunt aproape inexistente după remiza de la Nicosia cu Cipru (2-2), echipa națională a României ar putea fi prezentă la baraj în martie 2026, datorită parcursului din ediția precedentă a Ligii Națiunilor.

După desfășurarea Cupei Mondiale din SUA, Mexic și Canada, echipele naționale din Europa vor participa în toamnă într-o nouă ediție a Ligii Națiunilor, cele șase etape din faza grupelor fiind programate în perioada 23 septembrie – 16 noiembrie. În noul format, primele patru runde se vor disputa într-o singură pauză, într-un interval de trei săptămâni.

După ce și-a câștigat grupa din Liga C în ediția trecută, România a promovat în Liga B, unde face parte din a treia urnă valorică, adversarii posibili fiind Scoția, Ungaria, Polonia, Israel (Urna 1), Elveția, Bosnia-Herțegovina, Austria, Ucraina (Urna 2), Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord și Kosovo (Urna 4). Tragerea la sorți va avea loc la începutul anului viitor.

