Figo a rămas surprins când a auzit că Gică Hagi e noul selecționer al României: „Da!?”

Naționala României are un nou selecționer. Gică Hagi a fost alesul FRF. Antrenorul a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă. Figo, fostul său coleg de la Barcelona, a reacționat după ce a aflat că „Regele” preia fraiele tricolorilor.

Gică Hagi este noul selecționer al naționalei României. Obiectivul fixat de antrenor

Succesorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei de seniori a României va fi Gică Hagi. Fostul jucător de la Real Madrid și Barcelona va sta pe banca reprezentativei de seniori pentru următorii 4 ani și va încerca să ducă țara noastră la următoarele turnee finale, după ce tricolorii au ratat prezența la Mondial.

Gică Hagi și-a fixat obiectivele. „Regele” vrea să vadă determinare din partea jucătorilor și a cerut investiții de urgență în fotbalul românesc, pentru a nu rămâne în urmă față de rivalele din Europa. Ultimul turneu final la care România a participat a fost Campionatul European din 2024.

Ce spune Figo despre numirea lui Hagi la cârma naționalei României

La scurt timp după ce fostul său coleg, Figo, a reacționat. Cei doi fac parte din grupul restrâns de jucători care au evoluat pentru cele două mari rivale din Spania: Real Madrid și Barcelona.

„Hagi, da, nu eram la curent că este selecționerul României. Îi doresc tot binele prietenului meu și îi doresc toată fericirea din lume, ca și cum ar fi pentru mine. (n.r. Poate avea rezultatele pe care le-a obținut ca jucător?) Ei bine, nu cred că trebuie să comparăm. Dacă începi să compari acele rezultate, când antrenezi, cred că acela va fi obiectivul său, nu? Să obțină cel mai mare succes cu naționala țării sale, nu?”, a declarat fostul fotbalist portughez Figo.