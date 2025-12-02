„Fii cu noi, nu fi gunoi!”, sloganul sub care se face curățenie în sectorul 3 din București lasă de dorit. Imagini dezolante din capitala României

ADVERTISEMENT

Sectorul 3 și-a făcut imagine, de-a lungul anului, cu sloganul „Fii cu noi, nu fi gunoi”, pe care cetățenii se pare că îl ignoră cu desăvârșire. Mizeria e la ea acasă și în sectorul 1, unde situația e agravată din alte motive, după cum vom relata mai jos.

Sloganul lui Negoiță, „Fii cu noi, nu fi gunoi”, trecut cu vederea de locuitorii din sectorul 3

Sectorul 3, lăudat de mulți locuitori din București pentru parcurile renovate și infrastructura refăcută ici, colo, ascunde imagini mai puțin instagramabile. Pentru cei care nu se rezumă doar la zonele centrale pare un sector destul de curățel, însă realitatea de care se izbesc cetățenii este urât mirositoare, la propriu.

ADVERTISEMENT

Panoul optimist cu inscripția „Fii cu noi, nu fi gunoi”, trecut pe multe pubele de pe drumurile din oraș stă scorojit din cauza nepăsării locuitorilor care, chiar și când au unde să arunce gunoiul preferă să îl lase pe trotuare sau fix lângă containere. Evident, există și situații când angajații de la salubritate nu le golesc întotdeauna la timp.

Pe strada Liviu Rebreanu, într-o zi mohorâtă de final de noiembrie, pungile de plastic și șervețelele cu care oamenii s-au șters după ce s-au delectat cu o șarma stă pe trotuar probabil ca să aibă porumbeii pe ce să doarmă liniștiți, căci până acum nimeni nu le-a amenajat vreo saltea, vreo pătură, vreun culcuș. Dincolo de ironie, imaginile de care oamenii se lovesc și pe bulevardul 1 Decembrie sau zone din cartierele Nicolae Grigorescu sau Dristor, după cum ne-au semnalat câțiva cititori FANATIK, dau un aer dezolant unei capitale care se vrea a fi europeană cu tot dinadinsul.

ADVERTISEMENT

Angajații de la primărie curăță străzile, oamenii pun mizeria la loc

Nu mai vorbim de mucurile de țigară, pungile și paharele de plastic care parcă fac parte din decorul stradal. În unele cazuri (după cum puteți observa în galeria foto a reportajului) vedem chiar despre părți din mobiliere lăsate de izbeliște de oamenii care și-au schimbat dulapurile prin case.

ADVERTISEMENT

Trist, în cazul situației din sectorul 3, unde primar este Robert Negoiță, nu e faptul că angajații din subordinea edilului nu ar strânge deșeurile zilnic, ci că imediat după ce se mai eliberează străzile de gunoaie, mizeria revine ca un refren într-o melodie proastă, dar cu care te obișnuiești într-un mod sado-masochist.

Raiul mizeriei și la sectorul 1, unde problemele sunt de natură juridică, dincolo de nepăsarea bucureștenilor

Atmosfera din sectorul 3 este amplificată la 1, unde îl avem pe primarul George Tuță. În sectorul bogat al , problema cu gunoiul e mai veche, existând un litigiu între una din firmele care face curățenie, Romprest, și primărie. Cei de la compania pomenită amenință, din când în când, că nu mai pun mâna pe mătură și sacii de gunoi invocând datoriile pe care instituția nu le-a plătit de ani buni. Pe 18 noiembrie, firma a anunțat că oprește curățenia stradală din cauza unei sume restante de 116 milioane de lei. Datoriile, lăsate moștenite de fostul primar PSD Dan Tudorache, nu au fost achitate de mai bine de 5 ani, știut fiind scandalul dintre primărița care a preluat primăria în 2020, , și compania.

ADVERTISEMENT

Romprest reclamă datorii de 116 milioane de lei, de pe vremea lui Dan Tudorache

„Având în vedere încălcarea repetată de către Sectorul 1 a obligațiilor legale și contractuale privind asigurarea finanțării serviciului public prin plata integrală a serviciilor de salubritate prestate și confirmate; Valoarea creanțelor reprezentând facturi de salubritate titluri executorii, confirmate prin hotărâri definitive ale instanțelor, este de peste 116 milioane lei debit principal actualizat (până în prezent), care va fi actualizat și la care se adaugă penalități contractuale calculate până la data plății efective, cea mai veche factură neachitată având termenul de scadență depășit cu 1875 zile”, preciza compania Romprest în urmă cu două săptămâni.