Andreea Berecleanu este una dintre cele mai apreciate vedete din România, iar fiica ei, Eva Zaharescu, pare să-i moștenească în totalitate trăsăturile fizice și e mai frumoasă pe zi ce trece.

Eva are 19 ani și are o relație foarte apropiată cu mama ei, care este mândră de ea. De altfel, are și de ce, din moment ce fiica ei studiază la Londra și are rezultate excepționale la învățătură. Perioada de oandemie a fost un prilej pentru ca Andreea Berecleanu să petreacă mai mult timp cu tânăra.

Chiar dacă este tânără, Eva Zaharescu este o persoană foarte responsabilă și are grijă să le aducă bucurie părinților ei în fiecare zi.

Fiica Andreei Berecleanu, mai frumoasă pe zi ce trece. Cum arată acum Eva Zaharescu

Andreea Berecleanu se poate considera o femeie împlinită. Cu o carieră de succes în televiziune, prezentatoarea știrilor de la Prima TV are doi copii minunați, Eva (19 ani) și Petru (15 ani).

Fiica ei, Eva Zaharescu, îi seamănă foarte mult fostei prezentatoare de la Antena 1. La 45 de ani, Andreea Berecleanu arată cu cel puțin 20 de ani mai tânără. Mai mult, ea și Eva par a fi surori atunci când se fotografiază împreună, nu mamă și fiică. Au o relație apropiatp, după cum a spus vedemai mai demult.

„Eu am fost foarte fericită, totuși Eva e plecată de doi ani şi o să mai fie până la toamnă acasă. În perioada asta am aflat foarte multe lucruri despre Eva pe care nu am avut timp să le descopăr. Ea e plecată de doi ani şi jumătate la Londra. O vizitam, dar parcă nu apucam să povestim. Acum am avut tot timpul din lume”, a declarat Andreea Berecleanu la „Teo Show”, cu câteva luni în urmă.

Eva a confirmat cele spuse de mama ei și a recunoscut că a avut ocazia să o cunoască și mai bine pe ea, după ce au petrecut mai mult timp împreună.

„Am avut oportunitatea să stăm mai mult împreună, să vorbim mai multe. Într-adevăr, am avut timp una pentru alta. Am descoperit că mama e o persoană destul de spontană și, de ce nu, de acum încolo o să-i propun niște lucruri pe moment”, a precizat tânăra de 19 ani, potrivit ciao.ro.

Ce planuri de viitor are Eva Zaharescu

Eva Zaharescu este foarte inteligentă și acest lucru se observă și la rezultatele ei școlare. Părinții i-au oferit șansa de a studia la Londra, unde se descurcă de minune și nu are deloc alte tentații, fiind foarte preocupată de viitoarea ei carieră.

Tânăra a spus că și-ar dori o familie peste zece ani și că îi plac foarte mult copiii, dar a decis să punp cariera pe primul loc. Nici nu se putea altfel, dat fiind că este foarte tânără și are toată viața înainte.

„Peste 10 ani aş vrea să am primul copil, de ce nu? Îmi plac copiii, nu contează dacă va fi băiat sau fată. M-aş bucura să am o familie, dar momentan vreau să mă ocup de ceea ce îmi place să fac cel mai mult, și anume arta și să mă descopăr pe mine”, a declarat tânăra pentru sursa menționată anterior.