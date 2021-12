Fiica Andreei Marin este o prezență extrem de discretă și vorbește foarte rar despre familia sa.

Tânăra a dezvăluit recent ce fel de relație are cu tatăl, dar și cu fratele său Radu Ștefan.

Cei doi tineri i-au făcut o surpriză pe cinste artistului în ziua în care acesta a împlinit 54 de ani.

Fiica Andreei Marin, dezvăluiri despre relația pe care o are cu Ștefan Bănică Jr. “Ador gesturile pe care le face”

este foarte apropiată de tatăl său. Adolescenta își petrece destul timp cu Ștefan Bănică Jr., iar în urmă cu ceva timp a înregistrat și o piesă alături de acesta. Tânăra apare destul de rar și a vorbit de puține ori despre familia ei.

A acceptat totuși să facă unele dezvăluiri inedite într-un interviu difuzat în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima Tv. Adolescenta spune că tatăl său vorbește mai puțin, dar își exprimă dragostea prin gesturile pe care le face mereu.

“Relația mea cu tata este foarte bună. Îi iubesc pe amândoi, normal, de la cer până la pământ. Tata nu vorbește foarte mult, doar că sunt chestiile alea mici pe care nu le spui neapărat, dar le arăți prin gesturi, care contează foarte mult la el și îmi place asta la el și la mine la fel.

Pe fratele meu îl ador! E idolul meu, e persoana mea preferată și sunt foarte mândră de el”, a declarat Violeta

Ce surpriză i-au făcut Violeta și Radu lui Ștefan Bănică Jr.

Cei doi tineri s-au gândit să-și surprindă tatăl în ziua în care acesta a împlinit 54 de ani. Violeta a povestit cum a aranjat împreună cu fratele său un moment inedit.

“De ziua lui, a venit fratele meu să mă ia și i-am făcut un timelapse, m-am gândit la ceva mai modern, mai ales pentru că nu prea am apucat să ies. Am filmat practic de ziua lui excursia noastră de la mine de acasă până am ajuns la el.

Am cumpărat multe chestii pe care nu le-am mâncat, apoi am fost să luăm o altă mâncare, am fost și la o benzinărie. A fost un video foarte rapid și ne vezi râzând, cumpărând și mi se pare că a fost un cadou drăguț, ceva ce nu a mai primit până acum”, a mai dezvăluit fiica Andreei Marin.